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Керченский мост разрушат, наступит большой перелом: Росс назвал сроки освобождения Крыма

6 сентября 2022, 10:22

Как только Украина начнет наносить удары по Крымскому мосту, случится большой перелом в войне, прогнозирует астролог Влад Росс.

Влад Росс, освобождение Крыма
Освобождение Крыма - это вопрос времени, уверен Влад Росс / Фото УНИАН

Астролог Влад Росс заявил, что возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу специалиста, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Как рассказал астролог в комментарии Главреду, взрывы, начавшиеся 9 августа в Крыму на военных объектах, в корне изменили ход российско-украинской войны в пользу Украины.

"Сбылся мой прогноз о том, что в серединную точку между затмениями, 6-9 августа, сложится ситуация, которая качественно развернет ход войны России и Украины", – отметил Влад Росс.

По словам астролога, в августе, особенно после "хлопков" в Крыму, война вошла в другое русло.

"Стало понятно, что Украина ничего не боится. Освобождение Крыма – это вопрос времени. После вхождения Марса в Близнецы мы начнем бомбить не только мосты Херсона, но и Крымский мост. А Крымский мост – это игла Кощея Бессмертного. Его яйцо – это Крым, а игла – мост. Как только Украина начнет наносить удары по Крымскому мосту, а она сделает все, чтобы по нему стало невозможно передвигаться, как и по мостам Херсона, случится большой перелом", – заверил Росс.

Астролог считает, что Крымский мост может быть разрушен уже совсем скоро. По его словам, сентябрь для этого – хороший период.

"Марс, планета разрушения, идет по Близнецам, а Близнецы – символ мостов. Вот мосты и начали рушиться, в частности, в Херсонской области. Эта же история будет и в Крыму. Даже если Крымский мост не будет полностью разрушен, отдельные его пролеты будут снесены, и россияне не смогут им пользоваться", – уточнил специалист.

Освобождение Крыма

Аннексированный Россией еще восемь лет назад Крым будет освобожден любым путем, в том числе военным. Это понимает в том числе и мировое сообщество. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове. Он добавил, что жителям стоит передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

Директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин заявил, что освобождение Крыма зависит от Херсона. По его словам, если до начала ноября правый берег Херсона будет освобождён, то украинская армия уже не остановится.

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