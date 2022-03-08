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Кончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийством

8 марта 2022, 13:10

Владимир Путин и так уже при смерти, но вокруг него вьются сильные целители, которые поддерживают его здоровье на необходимом уровне.

Путин
Путин болен - у него страшная болезнь, заявил экстрасенс / Reuters

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Как рассказал Гордеев в интервью изданию vgorode.ua, Путину падает карта Таро Смерть.

"Я вам скажу так: он и так уже при смерти, но вокруг него вьются сильные целители, которые поддерживают его здоровье на необходимом уровне", - отметил экстрасенс.

Но, по его словам, Путин болен, его энергия почти иссякла.

"У самого предводителя России страшная болезнь, я, как экстрасенс, это вижу. Его кончина уже близко. Поэтому на поддержку, на которую он рассчитывает в мире, рассчитывать не может, ее не будет!!! И в самом конце выпала Карта Башни, где изображена крепость под ударом молнии, что поражает корону, как самую высокую точку башни", - поделился специалист.

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Читайте такжеДвойники Путина: пластический хирург объяснил, как отличить настоящего президента РФ от "копии"При этом Гордеев считает, что Путин не совершит самоубийство.

"Путин никогда не покончит с собой, ему легче будет уничтожить весь мир, чем убить себя. Единственное, что я вижу по своим ощущениям, он может исчезнуть. То есть, спрятаться, сбежать. Забудьте о страшной "красной кнопке", которую он с собой якобы носит. Он исчезнет также внезапно, как и появился. Но это только в том случае, если он поймет, что его время подошло к концу", - резюмировал астролог.

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