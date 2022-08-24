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Ближайшие дни проявят победителя: астролог рассказал, когда и чем закончится война в Украине

24 августа 2022, 05:32

Поражение России в войне прописано в гороскопах Залужного и Путина, утверждает Влад Росс.

Астролог рассказал, когда будет освобожден Херсон и разрушен Крымский мост
Капитуляция России близко / Коллаж УНИАН, Reuters

Война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, составивший гороскоп Украины ко Дню ее Независимости.

После того, как в августе соединились Марс и Уран, агрессия, интенсивность обстрелов, да и война в целом должны пойти на спад, считает астролог. По его словам, именно с последнего месяца лета Украина начнет побеждать.

По прогнозу астролога, уже осенью можно ожидать прекращения обстрелов украинских городов.

"Обстрелы могут прекратиться в ноябре, когда Марс, планета войны, станет ретроградным. Ноябрь-декабрь – лучшее время для того, чтобы закончить какие-либо перестрелки и бомбежки. А уже в начале 2023 года возможна капитуляция России", – отметил Влад Росс.

Астролог заверил, что несмотря на то, что периодически звучат прогнозы о том, что война в Украине затянется на несколько лет, для этого нет никаких предпосылок, это маловероятно.

"Ждем ретроградности Марса в ноябре-декабре. Плюс с 1 января 2023 года Сатурн, планета большого несчастья, перестанет петлять по Луне в доме инфраструктуры и финансов в гороскопе Украины. Это значит, что Россия отступит и более не будет превращать в руины наши дома и инфраструктуру после 1 января", – считает Росс.

По словам астролога, на скорую капитуляцию России указывает два фактора. Во-первых, соединение Юпитера и Марса в гороскопе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Юпитер указывает на победу, а Марс – планета военных действий. И это случится в феврале-марте 2023 года", – пояснил Влад Росс.

Во-вторых, считает астролог, в гороскопе Владимира Путина тоже есть указание на скорое поражение России.

"В гороскопе Путина планета большого несчастья и ниспровержения Сатурн сойдется с планетой власти Юпитер, и случится это тоже в феврале-марте 2023 года. Потому Путин, максимум, может продержаться до начала следующего года", – считает Росс.

Так что победа Украины – не за горами, резюмирует астролог.

"Украина однозначно победит в войне. Мы уничтожим этого Гитлера ХХІ века", – добавил он.

Кроме того, астролог утверждает, что Украину ждет абсолютная победа в войне, в результате чего удастся полностью восстановить территориальную целостность украинского государства.

"Мы полностью вернем Донбасс, Запорожскую, Херсонскую, Харьковскую области, а в дальнейшем путем переговоров вернем и Крым. Крым в любом случае будет наш, потому что новая власть в России примет решение о возвращении Крыма Украине, чтобы добиться снятия санкций с России", – отметил Влад Росс.

Однако при этом астролог предостерег, что оставшаяся часть августа, как и месяц в целом – самый опасный период в плане ракетных ударов, применения ядерного или химического оружия Россией против Украины.

"Поскольку все решится в августе, и станет понятно, кто победит в войне, можно ожидать прилетов ракет, применения атомного и химического оружия именно в этом месяце. С августа-сентября Украина неотвратимо начнет побеждать. В августе-сентябре Украина освободит Херсон и нанесет удар по Крымскому мосту. А после освобождения Херсона станет очевидно, что Украина победила окончательно и бесповоротно", – подчеркнул Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс предсказал, что Крым вернется в Украину в ближайшем будущем, причем Россия отдаст его сама.

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