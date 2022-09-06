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В 2024-ом в Крыму будет ходить гривна: астролог предсказал, как и когда Россия потеряет полуостров

6 сентября 2022, 05:32

Влад Росс считает, что Крым – это яйцо Путина, а Крымский мост – игла с Кощеевой смертью, потому большой перелом в войне случится после ударов по Крыму и мосту.

Влад Росс, Крымский мост
Крым вернется в Украину в 2023-2024 гг., считает астролог Влад Росс / Коллаж УНИАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Возвращение Крыма под контроль Украины – это вопрос времени, ждать осталось недолго, ведь уже через год-два в Крыму снова будет ходить гривна. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По мнению астролога, взрывы, начавшиеся 9 августа в Крыму на военных объектах, в корне изменили ход российско-украинской войны в пользу Украины.

"Сбылся мой прогноз о том, что в серединную точку между затмениями, 6-9 августа, сложится ситуация, которая качественно развернет ход войны России и Украины. Так и произошло. Помимо прочего, когда спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, стало очевидно, что Китай обосрался, а потому и поддерживать Путина Поднебесная не будет", – отметил Влад Росс.

По словам астролога, в августе, особенно после "хлопков" в Крыму, война вошла в другое русло.

"Стало понятно, что Украина ничего не боится. Освобождение Крыма – это вопрос времени. После вхождения Марса в Близнецы мы начнем бомбить не только мосты Херсона, но и Крымский мост. А Крымский мост – это игла Кощея Бессмертного. Его яйцо – это Крым, а игла – мост. Как только Украина начнет наносить удары по Крымскому мосту, а она сделает все, чтобы по нему стало невозможно передвигаться, как и по мостам Херсона, случится большой перелом", – заверил Росс.

Крымский мост может быть разрушен уже совсем скоро, считает астролог. По его словам, сентябрь для этого – хороший период.

"Марс, планета разрушения, идет по Близнецам, а Близнецы – символ мостов. Вот мосты и начали рушиться, в частности, в Херсонской области. Эта же история будет и в Крыму. Даже если Крымский мост не будет полностью разрушен, отдельные его пролеты будут снесены, и россияне не смогут им пользоваться", – уточнил Влад Росс.

При этом астролог добавил, что именно 9 августа начался самый благоприятный период для лишения Путина власти, а продлится он до 18 сентября.

"На соединении Марса и Урана с узлами судьбы произойдет качественный большой перелом в войне Украины и РФ. Это как раз и случилось в августе, когда в Крыму стали звучать взрывы на военных объектах. К тому же, в аккурат 9 августа началось "Лебединое озеро" – ледовое шоу с участием Татьяны Навки, супруги Пескова. До 18 сентября – лучшее время, чтобы скинуть мерзавца нынешней эпохи, подонка Российской Федерации, бункерную крысу. Его песня спета – он загнан в угол и дышит на ладан", – отметил Влад Росс.

Крым вернется в Украину, подчеркнул астролог.

"Крым станет крымско-татарской автономной республикой в составе Украины. У нас будут такие супер-классные отели в Крыму, что в Анталии многим даже не снилось", – считает Росс.

Крыму не удастся избежать войны до возвращения в Украину, полагает астролог. Однако вернется он в результате переговоров.

"Переговоры начнутся не раньше ретроградности Марса. Пока Путин жив, скорее всего, будет продолжаться конфронтация, в том числе и в Крыму. Как только Путина не станет, ситуация изменится, и Крым Украине просто так отдадут в обмен на снятие санкций с России. Любой лидер РФ, что придет к власти после Путина, будет понимать, что с России снимут санкции только в случае, если Россия вернет Крым. Это может произойти буквально по одному щелчку за один день", – прогнозирует Влад Росс.

Также астролог считает, что грядет масштабный перелом в войне с Россией, и случится он во второй половине сентября или октябре.

"В это время Украина пойдет в атаку. И она будет масштабной, массированной, с бронетанковой техникой, самолетами и т.д. После этого все начнут задумываться, что Акела не только промахнулся, но и обосрался, и его нужно свергать", – добавил Росс.

Крым, по прогнозу астролога, вернется под контроль Украины во второй половине 2023 или в 2024 году.

"В 2024 году в Крыму уже будет ходить гривна. Все вернется. Лучше всего возвращать потерянное, в том числе свои территории, на ретроградном Марсе и Меркурии. Потому с 10 сентября открываются прекрасные возможности для этого", – резюмировал Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, как и когда будет уничтожен Крымский мост. По его прогнозу, мост не сам отправится на морское дно, а утащит за собой множество человеческих жизней.

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