Ученые рассказали, почему людям во время диеты нельзя смотреть зимние фильмы / ua.depositphotos.com

Смотреть фильмы зимней тематики (к примеру, как мультфильм студии Walt Disney "Холодное сердце") вредно тем людям, которые пытается похудеть. Просмотр может вызвать тягу к нездоровой пище. К такому выводу пришли исландские ученые, сообщает британское издание DailyMail.

Исследование, которое провели специалисты Университета Рейкьявика, показало — те, кто смотрел видеоролик, где был изображен заснеженный лес, больше отдавали предпочтение калорийной пище, чем те, кто смотрел видео с летним зеленым лесом.

Эксперты считают, что это связано с выработавшимся в ходе эволюции инстинктом, который развился у людей, чтобы не голодать зимой. Многие животные в преддверии зимы едят больше, чем им требуется, чтобы накопить жир. Лишь тогда они смогут выжить при меньшем количестве приемов пищи в холодное время года.

Кроме того, ученые заявили, что некоторые корпорации могли непреднамеренно извлечь выгоду из биологической реакции потребителей на специальные рождественские рекламы. И призвали создавать рекламу, в которой не будет "зимних сигналов".

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