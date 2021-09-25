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Вегетарианская диета: 6 видов, их особенности и невероятные результаты

25 сентября 2021, 03:50

Есть много причин, по которым все больше людей выбирают вегетарианскую диету, и несколько вариантов подхода к этому способу питания.

Кетогенная диета
6 видов вегетарианской диеты / pohudejkina

Популярность вегетарианских диет возросла, особенно за последние несколько лет. Она дает возможность не только поддержать движение за сохранение окружающей среды и животного мира, но и радует незаурядными результатами.

В этой статье рассматриваются 6 вариантов вегетарианской диеты, в том числе, какие продукты следует включать и избегать в каждом из них. Также исследуются несколько распространенных причин, по которым люди выбирают вегетарианскую диету.

6 видов вегетарианской диеты

Лакто-ово-вегетарианская диета

Некоторые люди считают лакто-ово-вегетарианскую диету самой традиционной вегетарианской диетой. В этом варианте вы не будете есть мясо или рыбу, но все равно будете включать в свой рацион яйца и молочные продукты.

Некоторые люди выбирают этот вариант по религиозным или культурным причинам. Например, люди, которые следуют индуизму и буддизму, могут придерживаться лакто-ово-вегетарианской диеты.

Чим корисне молоко
Можно пить молоко и есть яйца / Новий канал

Лакто-вегетарианская диета

Приставка "лакто" в названии свидетельствует о том, что эта диета также включает употребление молочных продуктов. Если вы решили придерживаться этой диеты, стоит отказаться от говядины, свинины, курицы и рыбы, а также яиц.

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Ово-вегетарианская диета

Ово-вегетарианская диета не включает молочные продукты, но включает яйца, как указывает префикс "ово".

В дополнение к исключению мяса и рыбы ово-вегетарианская диета исключает все молочные продукты и продукты, приготовленные с их использованием, такие как коровье молоко, сыр, масло, сметана, йогурт и мороженое. Зато у вас есть возможность готовить яичные, омлеты и выпечку, ведь можно употреблять яйца.

Яйца
Во время ово-вегетарианской диеты можно есть яйца / Pixabay

Флекситаристская диета

Эта вегетарианская диета дает больше свободы, в отличие от других суровых рационов. Здесь делают особый акцент на растительных продуктах, позволяя употреблять небольшое количество продуктов животного происхождения.

Также можно себе позволить некоторые мясные продукты. Все же главные витамины, белки и питательные элементы, следует черпать из цельной растительной пищи.

Пескатарськая диета

Пескатарианская диета – это растительная диета, включающая рыбу. Приставка происходит от итальянского слова "pesce", что означает рыба. Поэтому в рацион можно спокойно добавлять тунец, палтус, лосось или суши. Рыба и морепродукты насыщают организм жирными кислотами омега-3.

В свою очередь мясных блюд следует избегать. Что касается продуктов животного повреждения, то все индивидуально. Вы можете употреблять яйца и молочные продукты, или же отказаться от них.

рыба_еда_пища
Эта диета позволяет есть рыбу / 1zoom.ru

Веганская диета

Веганская диета является наиболее строгой. Она исключает мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Некоторые даже отказывается от употребления меда, потому что его производят пчелы.

Обычно эту диету выбирают из-за взглядов и этики. Она базируется исключительно на растительной пищи: фрукты, овощи, зерновые, орехи, семечки и бобовые. Эта диета также может содержать растительные альтернативы традиционных продуктов животного происхождения: молоко и молочные продукты на основе растений, заменители яиц и мяса.

диета_похудение
Веганская диета очень строгая / 1zoom.ru

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