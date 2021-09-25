Какая диета поможет обуздать высокое давление - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Определенного вида диета может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также уменьшить опасность развития гипертонии. Об этом британские ученые рассказали изданию Express.

Главным продуктом, который помогает снизить риск развития гипертонии, они назвали брокколи. Ученые заявили, что огромное количество людей страдают от повышенного давления, но многие из них даже не знают о своем недуге. Медики отметили, что именно у таких людей есть большой риск умереть от сердечного приступа. В группе риска находятся люди, страдающие лишним весом, курящие и те, у кого есть родственники с плохим анамнезом. Также риск заболевания повышается с возрастом.

Ученые уверяют, что лечить повышенное давление следует не только лекарствами, но также тщательно продумать свою диету. Главный продукт, помогающий нормализовать давление, это брокколи. Этот овощ богат фолиевой кислотой, фитоэстрогенами, витамином С, кальцием, калием и магнием.

Кроме того, употребление четырех порций брокколи в неделю значительно снижает артериальное давление по сравнению с теми, кто ест только одну порцию в месяц или меньше, отметили диетологи. Они посоветовали употреблять овощ сырым, либо готовить его исключительно на пару.

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Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.