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Почему не получается похудеть, несмотря на все усилия: диетолог назвала причины

27 октября 2021, 04:40

Главные причины, из-за которых похудение может остановиться, и способы подстегнуть процесс.

похудение, диета
Почему трудно похудеть / Фото pixabay.com

Вы сели на диету, исключили мучное и сладкое и привыкли к регулярным тренировкам. Сначала вес снижался, но затем наступило плато: цифра на весах замерла или даже немного увеличилась. Ниже мы разберём причины, из-за которых похудение может остановиться, и способы подстегнуть процесс.

Диетолог Светлана Фус в своем инста-блоге объяснила, в чем может быть причина такой устойчивой реакции организма. Поэтому если вы уже давно перешли на низкокалорийную пищу, забыли о гамбургерах и сладостях, а вес не меняется – читайте о причинах в нашем материале.

Почему трудно похудеть

На самом деле существует немало причин, почему организм может противостоять позитивным изменениям. Такие проблемы могут возникать из-за:

  • гормональных проблем;
  • неправильно подобранных тренировок;
  • неправильного режима питания;
  • недостатка пищи.
Каша, завтрак,
Готовые завтраки вредны для фигуры / Фото goodfon.ru

Диетолог утверждает, что есть еще одна причина неудачных попыток нормализовать вес. Среди худших врагов ваших могут быть продукты, которые, на первый взгляд, кажутся здоровыми. Они обычно становятся очень неприятным сюрпризом для тех, кто долго пытался похудеть.

Обычно в список таких "хитрых" продуктам относятся те, на упаковке которых написано "light", "fit" и "slim". В их состав входят якобы полезные ингредиенты, а сами продукты считаются здоровыми и такими, что помогут похудеть. В частности стоит отказаться от употребления протеиновых и энергетических батончиков, готовых завтраков, популярных изотонических напитков и энергетиков.

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орехи_грецкий орех_фундук_семечки_миндаль
Замените батончики и полезные орехи / Фото 1zoom.ru

Если вы раньше отдавали предпочтение таким "полезным" перекусам, лучше замените их на орешки, свежие фрукты или сухофрукты, а вместо zero напитков пейте ароматизированную воду с фруктами или травяной чай. Диетические баточникы и напитки содержат в своем составе вредные составляющие, в частности подсластители, которые приводят к срывам и желание съесть что-то сладкое.

Читайте также7 грехов тех, кто на диете: избегайте этих распространенных ошибок, если хотите похудеть

Диеты или спорт – что важнее для похудения и поддержания хорошей фигуры? Кажется, врачи, наконец, определились.

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