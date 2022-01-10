Дом будет пахнуть уютом: самые модные обои в 2022 году

Самые модные обои в 2022 году / Instagram

Обои – легкий и бюджетный способ изменить интерьер дома. Но и их следует выбирать правильно, а главное - в ногу с модой. 2022 год диктует новые модных течениях, и декор жилья в этом не исключение.

Главред собрал главные факты о трендах этого года, на которые следует обратить внимание, если вы хотите, чтобы ваш дом был стильным и оригинальным.

Городские джунгли. Этот стиль в моде уже несколько сезонов подряд. Сейчас в тренде обои с крупными цветочными узорами. Это могут быть изображения банановых и пальмовых листьев, за которыми скрываются экзотические птицы и другие интересные животные.

Важно дополнить интерьер в таком стиле живой зеленью, поэтому не забудьте расставить вазоны, или же дополнить интерьер элементами из натуральных материалов.

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Экостиль. В тренде 2022 года экологические решения. Особенно для спальни. Кроме красивого вида, они позволяют стенам дышать, а значит - вы можете быть спокойными за свое здоровье и эффективный сон. Лучше всего отдать предпочтение "старым добрым" бумажным обоям.

Живая природа. Птицы, фламинго или бабочки - самые модные обои 2022 года. Также в тренде декор стен с тематикой подводного мира.

Нежные мотивы. Самые модные цвета обоев 2022 года - белый, пастельный и нежно-розовый. Эти милые оттенки сделают ваше гнездышко теплым и уютным, а главное - универсальным для подбора мебели.

Напомним, ранее Главред писал, как подобрать красивую и качественную, но дешевую мебель.

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