Диетолог назвал самый действенный способ для очищения организма: очень популярный и дешевый продукт

Очистить организм можно в домашних условиях.
Тренер-диетолог Павел Терехов рассказал, как очистить организм в домашних условиях с помощью самого популярного и дешевого продукта.
Речь идет об укропе. Как пишет РИА Новости, эта зелень обладает уникальными свойствами.
По словам эксперта, укроп обладает множеством витаминов: бета-каротина, фолиевой кислоты и прочих. Именно поэтому он настолько популярен в кулинарии.
"Ни один стол не обходится без этого продукта: супы, пюре, салаты, маринады - список бесконечен", - сказал специалист.
Также он добавил, что укроп восполняет дефицит витаминов и микроэлементов и, таким образом, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Кроме того, укроп обладает сосудорасширяющим действием и укрепляет сосудистую стенку.
Как очиститель организма укроп выводит желчь и расслабляет кишечник.
Напомним, употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.
Также сообщалось, что некоторые сухофрукты лучше, чем свежие фрукты.
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