Диетолог назвал самый действенный способ для очищения организма: очень популярный и дешевый продукт

Для очищения организма есть специальная зелень / 1zoom.ru

Тренер-диетолог Павел Терехов рассказал, как очистить организм в домашних условиях с помощью самого популярного и дешевого продукта.

Речь идет об укропе. Как пишет РИА Новости, эта зелень обладает уникальными свойствами.

По словам эксперта, укроп обладает множеством витаминов: бета-каротина, фолиевой кислоты и прочих. Именно поэтому он настолько популярен в кулинарии.

"Ни один стол не обходится без этого продукта: супы, пюре, салаты, маринады - список бесконечен", - сказал специалист.

Также он добавил, что укроп восполняет дефицит витаминов и микроэлементов и, таким образом, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Реклама

Кроме того, укроп обладает сосудорасширяющим действием и укрепляет сосудистую стенку.

Как очиститель организма укроп выводит желчь и расслабляет кишечник.

Напомним, употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.

Также сообщалось, что некоторые сухофрукты лучше, чем свежие фрукты.

Читайте также: