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День победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в Украине

15 апреля 2022, 02:10

Мощное полнолуние 16 апреля 2022 может сотворить чуть ли не чудо для нашей страны. Однако, не все астрологи с этим согласны. Есть и пессимистичный прогноз.

гороскоп для Украины
Гороскоп войны - чего ждать Украине в полнолуние 16 апреля 2022 / Коллаж фото ua.depositphotos.com, Reuters

В субботу, 16 апреля 2022, нас ждет самое мощное за всю весну полнолуние. Многие астрологи, составлявшие гороскоп войны для Украины, связывали большие перемены именно с этой датой. Важными будут и пару дней до и после полнолуния 16 апреля. Кто-то из специалистов прогнозирует эскалацию боевых действий, кто-то - большую битву и перелом в войне, а кто-то говорит, что нашу страну в этот день ждет настоящее чудо. Главред собрал несколько мнений астрологов и их прогнозы, чтобы мы точно знали к чему готовиться.

Итак, астролог Дмитрий Уранус прогнозирует, что в апреле на востоке Украины состоится решающее сражение между украинскими защитниками и путинскими войсками. После этого ход войны изменится.

По его словам, в начале апреля произошло соединение Марса и Сатурна в Водолее.

"Распадется это соединение только к 15-16 апреля. После этой даты ход войны может измениться окончательно", - написал Уранус в Facebook.

Когда завершится война в Украине

Астролог Марина Онищенко обещает, что 16 апреля Украину ждет очень хорошее событие.

"Это будет сочетание трех планет, которые символизируют собой чудо. То есть это будет олицетворять собой то, к чему мы сильно стремились. И оно как бы осуществилось таким образом. Это будет день победы, но я бы сказала, что это будет день, когда будут подписаны какие-то важные документы", - свидетельствует гороскоп для Украины, составленный Онищенко.

Она подчеркнула, что заключение и подписание договора "прекратит все". Прекращение огня может наступить уже 24 апреля.

Астролог Анна Ефремова не согласна с оптимистичными прогнозами коллег. Мол, многие говорили, что в апреле война в Украине пойдёт на спад и в середине месяца нашу страну ждет чуть ли не победа. Однако, по ее словам, карты показывают обратное.

"Я сильно напрягаюсь из-за некоторых показателей натальной карты Украины и считаю, что период с 14-19 апреля может быть крайне напряженным по военным наступательными действиям со стороны российского агрессора", - отметила она.

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус составил гороскоп для России и предрек, что уже в апреле в Москве начнутся какие-то разрушительные политические процессы, а их итог проявится в августе 2022 года.

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