Зло и боль вернутся в Москву: астролог предрек России скорую расплату за войну в Украине

В Москве начнутся разрушительные процессы, говорит гороскоп / Фото Reuters

Астролог Дмитрий Уранус составил гороскоп для России и предрек, что уже в апреле в Москве начнутся какие-то разрушительные политические процессы, а их итог проявится в августе 2022 года.

"У меня было видение, что разрушения и убийства в Мариуполе, оккупация Донецка обязательно скажутся на Москве. Энергия идет по линиям магнитных полей, а города находятся на одной линии, на одной долготе. И в итоге, словно по невидимым проводам, все зло и боль вернутся в Москву. Это кармическая связь между данными городами, и она уже необратима", - написал Уранус на своей странице в Facebook.

По его словам, еще один важнейший аспект апреля и всего 2022 года - соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах 12 апреля. В прошлый раз подобное соединение было около 1 марта 1856 года.

"Хочу заметить, что это была очень болезненная для россии дата. России был поставлен ультиматум, она проиграла Крымскую войну и была вынуждена подписать невыгодный для нее Парижский мирный договор 30 марта 1856 года, который до 1871-го определял политическое устройство в Европе", - напомнил астролог.

"Думаю, похожая история повторится и в 2022 году. Кроме того, этот аспект приведет к очень большой инфляции в россии и к ее международной изоляции", - рассказал астролог.

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