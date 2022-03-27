Станет понятно, что Украина победила: астролог назвала сроки завершения войны

Гороскоп для Украины говорит, что война с Россией завершится победой / Коллаж Reuters, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Украины 2022 и ответила на вопрос, который волнует каждого в нашей стране - когда закончится война, которую развязал российский диктатор путин.

По ее словам, очень часто войны заканчиваются, когда соединяются планеты, которые отвечают за мир - это Юпитер и Нептун. В частности, такое соединение было в 1919 году, когда закончилась Первая мировая война, в 1945-м - когда закончилась Вторая мировая война.

"И сейчас такое же соединение Юпитера с Нептуном будет 12 апреля. То есть в апреле будет понятно, что война не может продолжаться. И понятно будет, что победа - за Украиной. Украина не может не победить. Это во всех гороскопах, на всех картах видно", - рассказала астролог на своем YouTube-канале.

По прогнозу, в течение первой недели апреля может быть эскалация военных действий, наступление российских войск, потому будет соединение Сатурна с Марсом.

"Кроме того, Сатурн - планета лишений и тяжелых событий - продолжает идти по Луне в гороскопе Украины. И она, к сожалению, три раза проходит по Луне до самого конца года. Это не значит, что война будет до конца года, хотя могут быть какие-то локальные бои", - отметила специалист.

В целом, весь апрель (до 26 числа) еще будет неспокойным месяцем, но он станет переломным и станет понятно, что война в Украине заканчивается.

Анжела Перл также поделилась, что лично ей интуиция подсказывает, что война в Украине завершится до лета.

"Я даже сон видела, что я приезжаю в Украину. И лето, черешни, солнце светит. А я босиком выхожу, знаете, как дома в Украине", - отметила астролог.

Астролог Анжела Перл - один из самых популярных астрологов в YouTube. У нее 1,5 млн подписчиков. Анжела живет в Австралии, а родом она из Украины. На момент начала войны ее сестра и мама были в Киеве.

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