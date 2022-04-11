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Гороскоп для Украины: астролог назвала новую дату масштабного наступления войск России на Украину

11 апреля 2022, 19:41

С 30 апреля Украина войдет в коридор затмений который закончится аж 8-го ноября 2022.

гороскоп, война
Гороскоп войны для Украины / Reuters, pixaby

Гороскоп для Украины до конца апреля показывает напряженный период. Как говорит астролог Анна Ефремова, страну ожидает опасный коридор затмений, который продлится аж до ноября 2022 года.

"Друзья, вы наверное много сейчас за кем следите и заметили , что все как один кричали, что в апреле все пойдёт на спад и в середине апреля чуть ли не победа. Я бы была очень рада если бы это было именно так. Но, карты показывают обратное. Я сильно напрягаюсь некоторыми показателями натальной карты Украины и считаю, что период с 14-19 апреля может быть крайне наряженный по военным наступательными действиям со стороны Российского Агрессора", - пишет астролог.

С 30 апреля Украина войдет в коридор затмений который закончится аж 8-го ноября 2022.

"Мы переживем два солнечных и два лунных затмения. И это будет очень не простое время", - отмечает астролог.

Она добавила, что 16 мая 2022 произойдет полное лунное затмение в знаке Скорпион, а предшествовать ему будет полнолуние в знаке Весы и это даст огромный Энерго толчек и перейдет в Шула Дашу 22 мая 2022.

"Расслабляться нельзя! Ваша задача, обезопасить себя и детей. Задача страны продержаться минимум до конца сентября 2022", - отметила астролог.

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Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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