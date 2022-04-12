Полнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе Украины

Война в Украине гороскоп / pixabay

Война в Украине изменила судьбы многих украинцев. Многие астрологи и экстрасенсы утверждают, что 2022 год будет для нас тяжелым и составляют гороскоп для Украины.

Ближайшая важная дата, которая может изменить ход войны, это 16 апреля. Именно в этот день будет Полнолуние.

Астролог Марина Онищенко рассказала, что ждет Украину в этот день.

"16 апреля - полнолуние. Для Украины будет очень-очень хорошее событие. Это будет сочетание трех планет, которые символизируют собой чудо. То есть это будет олицетворять собой то, к чему мы сильно стремились и оно как бы осуществилось таким образом. Это будет день победы, но я бы сказала, что это будет день, когда будут подписаны какие-то важные документы", - говорит астролог Марина Онищенко, передает Зірковий шлях.

Когда закончится война

Астролог подчеркнула, что заключение и подписание договора "прекратит все". Прекращение огня может наступить уже 24 апреля.

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Ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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