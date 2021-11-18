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День ангела в декабре по церковному календарю: именинники месяца

18 ноября 2021, 09:14

Кого поздравить с именинами с декабре и как назвать ребенка - в материале Главреда.

ангел
День ангела в декабре 2021 / ua.depositphotos.com/

Церковный календарь имен в первом месяце зимы богат красивыми и милозвучными именами. День ангела в декабре 2021 отмечают Николай, Андрей, Марк, София, Вера, Анна.

Редкие мужские имена по святцам декабрь 2021 – Ярополк, Азат, Елизар, Соломон, Нил. Отмечают в декабре именины и женщины с такими необычными именами как Евлалия, Магдалина, Фекла, Августина.

О том, какие религиозные праздники отмечают в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники.

Кто отмечает сегодня день ангела 1 декабря

Мужские имена: Николай, Роман

Кто отмечает сегодня день ангела 2 декабря

Мужские имена: Александр, Григорий, Иван, Денис, Адриан, Вениамин, Геннадий, Дмитрий, Игнат, Константин, Леонид, Петр, Сергей, Семен, Валентин, Тимофей, Федор, Михаил, Яков.

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Кто отмечает сегодня день ангела 3 декабря

Мужские имена: Александр, Василий, Григорий, Владимир, Демьян, Макар, Остап, Николай, Азат, Алексей, Анатолий, Иван, Иосиф, Денис.

Женские имена: Татьяна, Анна, Фекла.

Кто отмечает сегодня день ангела 5 декабря

Мужские имена: Марк, Владимир, Иван, Алексей, Илья, Петр, Павел, Максим, Борис, Михаил, Савва, Иван, Ян, Архип, Ярополк, Федор, Яков.

Женские имена: Прасковья.

Кто отмечает сегодня день ангела 6 декабря

Мужские имена: Иван, Борис, Григорий, Александр, Елизар, Федор, Серафим, Алексей.

Кто отмечает сегодня день ангела 7 декабря

Мужские имена: Иван, Марк, Михаил, Симон, Александр, Алексей, Евгений, Митрофан.

Женские имена: Екатерина, Катарина, Августина.

Кто отмечает сегодня день ангела 8 декабря

Мужские имена: Андрей, Николай, Иван, Клим, Семен, Василий, Кузьма, Александр, Павел, Петр, Серафим, Илларион, Григорий, Виктор, Ярослав.

Женские имена: Магдалина.

Кто отмечает сегодня день ангела 9 декабря

Мужские имена: Георгий, Даниил, Илья, Василий, Назар, Петр, Афанасий, Тихон, Иван, Егор, Юлиан, Николай, Михаил, Яков, Иван, Ян.

Кто отмечает сегодня день ангела 10 декабря

Мужские имена: Андрей, Роман, Дмитрий, Владимир, Борис, Алексей, Демьян, Серафим, Федор, Сергей, Всеволод, Гавриил, Ян, Иван, Николай, Василий, Яков.

Женские имена: Фекла.

Кто отмечает сегодня день ангела 11 декабря

Мужские имена: Андрей, Даниил, Николай, Тимофей, Петр, Фома, Василий, Алексей, Григорий, Даниил, Константин, Павел, Сергей, Степан, Федор, Харитон, Серафим, Рафаэль.

Женские имена: Анна, Анисия, Прасковья.

Кто отмечает сегодня день ангела 12 декабря

Мужские имена: Денис, Николай, Иван, Ян, Даниил, Акакий.

Кто отмечает сегодня день ангела 13 декабря

Мужские имена: Андрей, Иван, Ян.

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Кто отмечает сегодня день ангела 14 декабря

Мужские имена: Дмитрий, Антон.

Кто отмечает сегодня день ангела 15 декабря

Мужские имена: Константин, Николай, Матвей, Кирилл, Андрей, Владимир, Борис, Иван, Павел, Сергей, Ян, Соломон, Федор, Алексей, Афанасий, Дмитрий, Кузьма, Степан.

Женские имена: Мария, Вера, Маргарита, Антонина, Тамара, Мирра, Матрена, Феврония.

Кто отмечает сегодня день ангела 16 декабря

Мужские имена: Егор, Федор, Андрей, Савва, Иван, Гавриил, Георгий, Николай, Ян.

Женские имена: Гликерия.

Кто отмечает сегодня день ангела 17 декабря

Мужские имена: Дмитрий, Николай, Александр, Алексей, Серафим, Иван, Ян, Василий, Геннадий.

Женские имена: Анастасия, Екатерина, Варвара, Катарина, Кира, Ульяна, Юлиана.

Кто отмечает сегодня день ангела 18 декабря

Мужские имена: Илья, Савва, Сергей, Захар, Геннадий.

Кто отмечает сегодня день ангела 19 декабря

Мужские имена: Николай, Максим.

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Кто отмечает сегодня день ангела 20 декабря

Мужские имена: Иван, Лев, Михаил, Павел, Ян, Игнат, Дементий, Антон, Григорий, Василий, Петр, Сергей, Нил.

Кто отмечает сегодня день ангела 21 декабря

Мужские имена: Сергей, Кирилл, Потап.

Женские имена: Анфиса.

Кто отмечает сегодня день ангела 22 декабря

Мужские имена: Александр, Степан, Владимир, Василий.

Женские имена: Анна, Ефросинья.

Кто отмечает сегодня день ангела 23 декабря

Мужские имена: Константин, Александр, Михаил, Николай, Алексей, Евгений, Иван, Ян, Анатолий, Лаврентий, Сергей, Степан, Петр, Яков, Фома.

Женские имена: Анна, Александра, Ангелина, Татьяна, Евдокия, Евлалия, Фекла.

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Кто отмечает сегодня день ангела 24 декабря

Мужские имена: Даниил, Лука, Петр, Николай, Иван, Леонтий, Емельян, Ян.

Кто отмечает сегодня день ангела 25 декабря

Мужские имена: Александр.

Кто отмечает сегодня день ангела 26 декабря

Мужские имена: Владимир, Герман, Иван, Николай, Ян, Гавриил, Александр, Алексей, Аркадий, Яков, Эмиль, Григорий, Емельян, Арсений, Василий, Евгений.

Женские имена: Анастасия, Люция.

Кто отмечает сегодня день ангела 27 декабря

Мужские имена: Николай, Илларион.

Кто отмечает сегодня день ангела 28 декабря

Мужские имена: Александр, Степан, Павел, Илларион, Василий.

Женские имена: Сюзанна.

Кто отмечает сегодня день ангела 29 декабря

Мужские имена: Илья, Николай, Павел, Петр, Александр, Семен, Макар, Аркадий, Владимир.

Женские имена: София.

Кто отмечает сегодня день ангела 30 декабря

Мужские имена: Иван, Денис, Николай, Даниил, Ян, Никита, Александр, Петр, Сергей, Степан.

Кто отмечает сегодня день ангела 31 декабря

Мужские имена: Марк, Виктор, Егор, Владимир, Георгий, Илья, Мартин, Николай, Семен, Михаил, Федор, Севастьян, Сергей.

Женские имена: Вера, София, Елизавета, Зоя.

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