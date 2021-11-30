Самый легкий, быстрый и дешевый ремонт в доме своими руками: как обновить жилище за полчаса

Быстрый и дешевый ремонт жилья / Соцсети

В канун Нового года все хотят завершить свои старые дела и конечно же убраться в доме. И в этот момент всплывают все недоделки в жилище, которые хочется тут же исправить.

Начнем сверху - потолок. Если вас не устраивает старый потолок, то это легко можно исправить. Самый лучший вариант - быстрый, дешевый и практичный - это натяжной потолок. Во-первых, он недорогой по деньгам, во-вторых, он монтируется за пару часов. В третьих, вы можете подобрать любой цвета, подходящий под ваш интерьер.

Если вам нужно быстро сменить отделку стен и тем самым исправить неровности на них, то покупайте однотонные фактурные обои. Также можно скрыть неровности за мелким узором обоев. Фактурные обои недорогие и их часто можно купить из остатков, а значит - по скидке. К тому же, этот материал отделки стен очень простой в поклейке и не занимает много времени.

Читайте такжеМаленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостинойЕсли ваши двери срочно нуждаются в обновлении, то их можно намеренно состарить с помощью краски и наждачной бумаги, или же покрасить в тон с обоями - в таком случае получится оригинальная дверь-невидимка и вы не только обновите интерьер, но и удивите гостей своей креативностью.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать необычную перегородку в гостиной.

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