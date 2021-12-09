УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Делаем ремонт: как волшебно обустроить "однушку", чтобы было пространство и все зоны комфорта

9 декабря 2021, 01:24
Прослушать новость
Остановить

Как на маленькой площади разместить все необходимые для домочадцев зоны и мебель.

1638991048-6566.PNG
Ремонт в "однушке" - экономия пространства и зона для каждого / instagram.com/decor_journal

В 21 веке тренды кардинально поменялись. В том числе и в дизайне. А точнее – в человеческом мировоззрении. Люди не гонятся за квадратными метрами, а создают уют в маленьком гнездышке, которое не только легко и быстро убирать, но и вполне реально отопить.

При этом, все необходимые зоны – кухня, столовая, гостиная, спальня и рабочее место можно обустроить, как показывает практика, даже в самой маленькой квартире.

Сегодня речь пойдет о том, как на маленькой площади разместить все необходимые для домочадцев зоны и мебель.

Если присмотреться в эти фото, то заметно, что квартира небольшая – не более 40 квадратов. При этом. Тут есть полноценная кухня. Мини-столовая с роскошным столом, спальня с роскошной кроватью и полноценная гостиная – с диваном сервантом и пространством для игр.

Читайте такжеДелаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стилеСосредоточим внимание – дизайнер сконцентрировался на светлых цветах – это лайфхак и тренд 21 столетия. Натуральные оттенки всегда увеличивают пространство, придавая ему эффект роскоши и умиротворения.

Реклама

Разбавить интерьер помогут более яркие, но обязательно натуральные цвета. Если ваш основной цвет в интерьере будет белый/серый/бежевый/молочный и другие, то вы можете добавить к ним самых разных цветов мебель или текстиль. И, поверьте, эффект будет обворожительным.

  • Ремонт в "однушке"
    Ремонт в "однушке" instagram.com/decor_journal
  • Ремонт в "однушке"
    Ремонт в "однушке" instagram.com/decor_journal
  • Ремонт в "однушке"
    Ремонт в "однушке" instagram.com/decor_journal
  • Ремонт в "однушке"
    Ремонт в "однушке" instagram.com/decor_journal
  • Ремонт в "однушке"
    Ремонт в "однушке" instagram.com/decor_journal
  • Ремонт в "однушке"
    Ремонт в "однушке" instagram.com/decor_journal
  • Ремонт в "однушке"
    Ремонт в "однушке" instagram.com/decor_journal
  • Ремонт в "однушке"
    Ремонт в "однушке" instagram.com/decor_journal
Напомним, ранее мы писали о том, как сделать необычную перегородку в гостиной.

Читайте также:

viber
интерьер дизайнеры дизайн домик лайфхак
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Небывалая удача и изобилие: топ-3 знаков, кому в год Тигра необычайно повезет в деньгахНебывалая удача и изобилие: топ-3 знаков, кому в год Тигра необычайно повезет в деньгах В Украине взвинтят цены на водку и пиво: когда ждать рекордной стоимости алкоголяВ Украине взвинтят цены на водку и пиво: когда ждать рекордной стоимости алкоголя Вкуснейший печеночный торт на Новый год 2022: самый простой рецепт за 15 минутВкуснейший печеночный торт на Новый год 2022: самый простой рецепт за 15 минут Ждите аномалию: синоптик ошарашили прогнозом с неожиданным феноменомЖдите аномалию: синоптик ошарашили прогнозом с неожиданным феноменом Метели и морозы -15: климатолог назвала дату снежного шторма в УкраинеМетели и морозы -15: климатолог назвала дату снежного шторма в Украине
01:24

Делаем ремонт: как волшебно обустроить "однушку", чтобы было пространство и все зоны комфорта

00:12

Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день и как не попасть в бедуВидео

00:01

Как легко и быстро отмыть чашку со старым налетом: действенный лайфхак для сияния посудыВидео

08 декабря, среда
23:58

Яремчук разнес ворота Бущана: Динамо обидно проиграло Бенфике в матче Лиги чемпионовФотоВидео

23:57

В Минсоцполитики раскрыли секрет, как "зарабатывать" на субсидияхВидео

Реклама
23:46

Назван самый опасный салат на новогоднем столеВидео

23:40

Никогда не делайте это с сахаром: в дом придут беды и проблемыВидео

23:33

Эксперты назвали два простых способа для проверки качества сметаны

23:05

Неадекват набросился на водителя "скорой" и сокрушил автомобиль

22:41

Ледяной "шторм" в Украине: синоптики назвали дату опасной погодыВидео

22:23

Горе-мать не пускала детей в школу из-за фобии: новые подробности

22:05

В Тернопольской области маршрутка влетела в автомобиль, много пострадавших

21:59

США и ЕС договорились ударить по России в случае нападения на УкраинуВидео

21:56

Почему Украине нужно готовиться к референдуму по ДонбассуВидеоблоги

21:51

Мечта Путина сбылась: США вернулись в Восточную Европумнение

21:46

В Украине появилась общественная инициатива "Всеукраинский штаб общественной обороны"

21:31

В Мелитополе подросток устроил стрельбу в школе и подстрелил одноклассникаВидео

21:16

Агрессия России: Резников призвал украинцев быть готовыми защищать страну

20:37

Гороскоп на 2022 год для Стрельца: успехи в карьере, большая прибыль и лучшие дниВидео

20:36

США и Евросоюз договорились наказать Путина в случае военной агрессииВидео

Реклама
20:23

Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания

20:16

Ученые сфотографировали штамм коронавируса ОмикронВидео

20:00

Лобода ошеломила сочной фигурой в соблазнительном купальнике

19:47

США не будут отправлять военных в Украину - БайденВидео

19:33

Знаменитая украинская чемпионка засветила грудь в бикини

19:26

Владимира Дантеса нашли в ванной с сотрясением мозга

19:19

В моду на зиму 2022 вернулась короткая стрижка необыкновенной красоты французский боб из 60-хФото

19:18

Киев наглухо застрял в пробках: в чем причина транспортного коллапсаВидео

19:09

Боялась за сына: харьковчанка, задушившая 2-летнего ребенка, объяснила свой поступок

19:07

Гороскоп на завтра 9 декабря 2021: Близнецам – вещие сны, Львам – удачные совпадения, Скорпионам – хитростьВидео

19:01

Новый канцлер Германии Шольц сделал жесткое заявление в адрес РоссииВидео

18:50

Школьница под Запорожьем готова была посадить отца в тюрьму из-за Соцсетей

18:49

Юрий Горбунов показал трогательный кадр из семейной жизни с Осадчей, сделанный их сыном

18:35

Кровавая драка школьниц в Запорожье: 16-летняя "организатор" попала в СИЗО на 60 сутокВидео

18:20

Вкуснейший салат Мимоза на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

18:18

The European Post: Зеленский начал системную борьбу с разрушительным влиянием украинского олигархата

18:16

Украинцам резко поднимут тариф на доставку газаВидео

18:06

"Любимые друзья": Пугачева передала Андрею Данилко горячие "приветы" через Лайму Вайкуле

17:54

Каждый второй – привит от COVID-19 хотя бы одной дозой: Минздрав назвал регионы-лидеры по вакцинацииВидео

17:53

Подорожали все продукты: украинцам придется раскошелиться на новогодний оливьеВидео

Реклама
17:51

Путин и Байден создадут спецструктуру по вопросам безопасностиВидео

16:57

НАТО "бьет" по РФ, а в Украине будут войска Запада: Путин рассказал, пойдет ли Москва в атакуВидео

16:57

Ландар Алла Петровна досье

16:54

Самые "дорогие" звезды: сколько зарабатывают украинские артисты на новогодних корпоративах

16:44

Дорожники завершают "Большую стройку" на самой длинной трассе Украины

16:43

Мать душила поясом от халата: появились жуткие детали смерти 2-летнего ребенка в Харькове

16:35

Украина одержала победу в переговорах Байдена и Путина: Зеленский объявил о мощной поддержке СШАВидео

16:00

Flowers.ua: доставка цветов по всей Украине новости компании

15:59

Министр Кубраков объяснил, почему в СМИ связали с его именем компанию Officium SW Ltd

15:59

Волшебник большого города: 1+1 готовит для своих зрителей магическую премьеру сериала с Ксенией Мишиной и Константином Войтенко

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять