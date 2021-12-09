Делаем ремонт: как волшебно обустроить "однушку", чтобы было пространство и все зоны комфорта

Ремонт в "однушке" - экономия пространства и зона для каждого / instagram.com/decor_journal

В 21 веке тренды кардинально поменялись. В том числе и в дизайне. А точнее – в человеческом мировоззрении. Люди не гонятся за квадратными метрами, а создают уют в маленьком гнездышке, которое не только легко и быстро убирать, но и вполне реально отопить.

При этом, все необходимые зоны – кухня, столовая, гостиная, спальня и рабочее место можно обустроить, как показывает практика, даже в самой маленькой квартире.

Сегодня речь пойдет о том, как на маленькой площади разместить все необходимые для домочадцев зоны и мебель.

Если присмотреться в эти фото, то заметно, что квартира небольшая – не более 40 квадратов. При этом. Тут есть полноценная кухня. Мини-столовая с роскошным столом, спальня с роскошной кроватью и полноценная гостиная – с диваном сервантом и пространством для игр.

Читайте такжеДелаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стилеСосредоточим внимание – дизайнер сконцентрировался на светлых цветах – это лайфхак и тренд 21 столетия. Натуральные оттенки всегда увеличивают пространство, придавая ему эффект роскоши и умиротворения.

Реклама

Разбавить интерьер помогут более яркие, но обязательно натуральные цвета. Если ваш основной цвет в интерьере будет белый/серый/бежевый/молочный и другие, то вы можете добавить к ним самых разных цветов мебель или текстиль. И, поверьте, эффект будет обворожительным.

Читайте также: