УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Троица и День Конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021

28 мая 2021, 06:30

Как переносятся рабочие дни в июне 2021 (Украина), за какие праздники в июне 2021 придется отрабатывать, а за какие – нет, выяснил Главред.

Троица и День конституции Украины как мы отдыхаем в июне 2021
Троица и День конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021 / 1zoom.ru

В июне 2021 года Украина дарит своим гражданам дополнительные выходные дни благодаря сразу двум государственным праздникам, один из которых является одним из важнейших в христианстве, а второй – важен для государственности нашей страны.

В целом первый месяц лета 2021 года подарит украинцам 10 выходных дней, а рабочих дней остается 20.

Что за праздник 20 июня 2021 года и 21 июня 2021 – выходной или нет

20 июня христиане отмечают великий церковный праздник – это Троица (Зелені свята) в 2021 году (дата у нее каждый год разная). Детальнее читайте в нашем материале Троица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать.

Но это не только церковный, но и государственный праздник в Украине. Поэтому за него полагается дополнительный выходной. А так как Троица всегда выпадает на воскресенье – то выходной дают в понедельник, что идет следом.

Поэтому 21 июня 2021 в Украине тоже выходной. Отрабатывать за него не нужно.

Читайте такжеЦерковный календарь праздников в мае 2021: даты Вознесения и Троицы

Выходной на День Конституции Украины в 2021 году

А вот дата Дня Конституции в Украине фиксированная – это 28 июня.

День Конституции Украины в 2021 году выпал на понедельник – он и будет официальным выходным по всей стране. Так что украинцы снова будут отдыхать три дня подряд – 26 июня, 27 июня и 28 июня.

Праздники в июне 2021 (Украина)

  • 1 июня – День защиты детей и Всемирный день родителей. А о том, какие еще есть праздники семьи и их даты в 2021 году – читайте об этом в нашем материале Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи.
  • 4 июня – День хозяйственных судов, Международный день невинных детей – жертв агрессии
  • 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды
  • 6 июня – День журналиста, День работников местной промышленности, День работников водного хозяйства
  • 8 июня – Международный день домохозяйки и домохозяина, Всемирный день океанов
  • 9 июня – Международный день друзей
  • 10 июня – Вознесение Господне 2021. Детальнее читайте в нашем материале Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы.
  • 12 июня – День работников фондового рынка Украины, Всемирный день борьбы с детским трудом
  • 13 июня – День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов
  • 14 июня – Всемирный день донора
  • 15 июня – День защиты пожилых людей
  • 16 июня – Международный день семейных денежных переводов
  • 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
  • 18 июня – День участкового инспектора полиции
  • 19 июня – День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта
  • 20 июня – Троица 2021 и День отца 2021, День медицинского работника, Всемирный день беженцев.
  • 21 июня – День летнего солнцестояния
  • 22 июня – День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине
  • 23 июня – День государственной службы Украины, День государственной службы ООН
  • 25 июня – День таможенной службы Украины (День таможенника Украины), Международный день моряка
  • 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
  • 27 июня – День молодежи, Всемирный день рыболовства
  • 28 июня – День Конституции Украины
  • 29 июня – Международный день тропиков

Календарь праздников на 2021 год

Календарь выходных 2021 Украина обнародовала заранее. И стоит отметить, что выходные 2021 Украина в производственный календарь праздников внесла щедро. Детальнее читайте в нашем материале Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями.

Напомним, в Украине перенесут рабочие дни. Так, отрабатывать за праздничные выходные придется в августе и октябре. Стало известно, как украинцы будут отдыхать в июне и на День Независимости.

Троица новости Украины Календарь выходных 2021 в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Назван теплый напиток, который защищает от рака и АльцгеймераНазван теплый напиток, который защищает от рака и Альцгеймера Врачи назвали серьезную опасность сирениВрачи назвали серьезную опасность сирени Как быстро избавиться от комариного укуса: полный гид от дерматологовКак быстро избавиться от комариного укуса: полный гид от дерматологов Круглый неудачник: что ждет Овна в июне-2021Круглый неудачник: что ждет Овна в июне-2021 Полное затмение Луны в мае 2021 года: угрозы, и что нельзя делатьПолное затмение Луны в мае 2021 года: угрозы, и что нельзя делать

Последние новости

06:48
Снова обманули: почему поставщики газа не стали снижать годовой тариф
06:40
Киев накроют грозы с градом: синоптик объявил штормовое предупреждение Видео
06:30
Троица и День Конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021 Видео
06:01
Дочь Тины Канделаки без белья бесстыже покрасовалась в полупрозрачном наряде
05:05
Церковный календарь праздников в мае 2021: даты Вознесения и Троицы Видео
Реклама
04:29
Политика и бизнес: эксперт рассказал, как Порошенко помог Медведчуку стать олигархом Видео
04:09
В магазинах Украины продают опасное сливочное масло: как распознать фальсификат Видео
01:43
Гороскоп на завтра 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммы Видео
01:37
"Ахиллесова пята Зеленского": дипломат раскрыл хитрый план новой атаки Кремля Видео
01:26
Новый приступ российской "шизы": эксперт оценил, грозят ли Украине ракетные удары РФ
01:11
"Сногсшибательная": Настя Каменских в корсете заворожила обольстительным телом
00:07
Как правильно хранить деньги в кошельке для привлечения финансового благополучия Видео
00:04
Гороскоп на сегодня 28 мая 2021 всех знаков Зодиака: резкие проблемы со здоровьем и уйма радостей Видео
27 мая, четверг
23:43
Врач рассказала, какие бананы самые полезные Видео
23:25
Новые атаки Путина Украина будет встречать с голой жопой – Юрий Романенко
23:22
Кулеба назвал еще одну страну, которая угрожает безопасности Украины Видео
22:59
Под Киевом ребенку за раз вырвали 12 зубов: стоматолог раскрыла последствия Видео
22:55
Дочь Путина хочет заработать "бешенные бабки" на вакцинации - социолог
22:50
США окончательно отказались от Договора по открытому небу с Россией Видео
22:33
Очень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозят
Реклама
22:23
Синоптики предупредили об аномальной погоде в июне Видео
22:00
Итоги футбольного сезона 2020/2021: самое интересное, что вы могли пропустить
21:58
Врач рассказала, какое неприятное состояние волос могут вызвать тренировки Видео
21:52
Венедиктова пояснила, почему Медведчука не отправили за решетку Видео
21:33
Ермак сделал заявление о прекращении огня на Донбассе Видео
21:33
Смешанные оргазмы: что это такое и как их получить Видео
21:00
В Днепре массово поддерживают украинку, которая зверски убила своего мужа Видео
20:58
Иммунолог озвучил прогноз по коронавирусу в Украине не лето Видео
20:30
Певица Гайтана призналась, куда исчезла из шоу-бизнеса
20:21
Объявлены большие скидки на Assassin’s Creed и другие игры Ubisoft Видео
20:15
Много шума, но мало конкретики: почему ЕС не решится на усиление санкций против РФ и Беларуси мнение
20:10
"Заплатят горькую цену": Германия ударит Беларусь по больному месту Видео
19:58
В Сеть раньше времени слили точную дату выхода ожидаемого экшена Dying Light 2 Видео
19:43
Украинцев травят опасным фальсификатом: какие продукты в зоне риска Видео
19:42
Штраф и громкое обвинение: Нацсовет нанес новый удар по "каналам Медведчука" Видео
19:40
Украинцы показывают всему миру, как не нужно делать мнение
19:20
Инфекционист предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса Видео
19:08
В Индии придумали необычный способ "задобрить" коронавирус Видео
18:58
Источник рассекретил новую игру в серии Final Fantasy – она будет эксклюзивом PS5 Видео
18:52
Как время и погода в день рождения влияют на характер и судьбу
Реклама
18:39
Оппозиция Беларуси предлагает за "голову" Лукашенко кругленькую сумму Видео
18:39
Как снаряд дважды попадает в одно место: рецензия на фильм Тихое место 2 Видео
18:34
В Ровно школьник изнасиловал младшеклассника: копы рассказали, что грозит малолетнему извергу Видео
18:33
В магазине Epic Games Store началась раздача одной из лучших игр 2020-го Видео
18:10
"Смело": Юлию Тимошенко не узнали в новом наряде и с покрытой головой
18:07
Под Ровно 9-летняя девочка "расправилась" с мужчиной, который избивал ее мать Видео
17:50
Угроза появления "черной плесени" в Украине: врач рассказала, чего опасаться Видео
17:28
Жена Димы Комарова Александра Кучеренко удивила красотой в стильном наряде
17:13
Появились шокирующие детали трагедии с поджогом беременной девушки в Кривом Роге Видео
16:54
Лавров нахамил в ответ на предложение Кравчука о переносе переговоров из Минска Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять