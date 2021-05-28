Троица и День конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021 / 1zoom.ru

В июне 2021 года Украина дарит своим гражданам дополнительные выходные дни благодаря сразу двум государственным праздникам, один из которых является одним из важнейших в христианстве, а второй – важен для государственности нашей страны.

В целом первый месяц лета 2021 года подарит украинцам 10 выходных дней, а рабочих дней остается 20.

Что за праздник 20 июня 2021 года и 21 июня 2021 – выходной или нет

20 июня христиане отмечают великий церковный праздник – это Троица (Зелені свята) в 2021 году (дата у нее каждый год разная). Детальнее читайте в нашем материале Троица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать.

Но это не только церковный, но и государственный праздник в Украине. Поэтому за него полагается дополнительный выходной. А так как Троица всегда выпадает на воскресенье – то выходной дают в понедельник, что идет следом.

Поэтому 21 июня 2021 в Украине тоже выходной. Отрабатывать за него не нужно.

Читайте такжеЦерковный календарь праздников в мае 2021: даты Вознесения и Троицы

Выходной на День Конституции Украины в 2021 году

А вот дата Дня Конституции в Украине фиксированная – это 28 июня.

День Конституции Украины в 2021 году выпал на понедельник – он и будет официальным выходным по всей стране. Так что украинцы снова будут отдыхать три дня подряд – 26 июня, 27 июня и 28 июня.

Праздники в июне 2021 (Украина)

1 июня – День защиты детей и Всемирный день родителей. А о том, какие еще есть праздники семьи и их даты в 2021 году – читайте об этом в нашем материале Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи.

4 июня – День хозяйственных судов, Международный день невинных детей – жертв агрессии

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды

6 июня – День журналиста, День работников местной промышленности, День работников водного хозяйства

8 июня – Международный день домохозяйки и домохозяина, Всемирный день океанов

9 июня – Международный день друзей

10 июня – Вознесение Господне 2021. Детальнее читайте в нашем материале Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы.

– Вознесение Господне 2021. Детальнее читайте в нашем материале Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы. 12 июня – День работников фондового рынка Украины, Всемирный день борьбы с детским трудом

13 июня – День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов

14 июня – Всемирный день донора

15 июня – День защиты пожилых людей

16 июня – Международный день семейных денежных переводов

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

18 июня – День участкового инспектора полиции

19 июня – День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

20 июня – Троица 2021 и День отца 2021, День медицинского работника, Всемирный день беженцев.

– Троица 2021 и День отца 2021, День медицинского работника, Всемирный день беженцев. 21 июня – День летнего солнцестояния

22 июня – День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

23 июня – День государственной службы Украины, День государственной службы ООН

25 июня – День таможенной службы Украины (День таможенника Украины), Международный день моряка

26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

27 июня – День молодежи, Всемирный день рыболовства

28 июня – День Конституции Украины

– День Конституции Украины 29 июня – Международный день тропиков

Календарь праздников на 2021 год

Календарь выходных 2021 Украина обнародовала заранее. И стоит отметить, что выходные 2021 Украина в производственный календарь праздников внесла щедро. Детальнее читайте в нашем материале Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями.

Напомним, в Украине перенесут рабочие дни. Так, отрабатывать за праздничные выходные придется в августе и октябре. Стало известно, как украинцы будут отдыхать в июне и на День Независимости.