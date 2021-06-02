Когда будет Троицкая родительская суббота 2021: дата, традиции и запреты / GoodFon

Перед Троицей у православных проходит особый поминальный день. Это Вселенская родительская суббота 2021, когда молиться принято не только за души родных и близких, но за всех, кто почил, "от начала века, со времен Адама".

Троицкая родительская суббота в 2021 году пройдет 19 июня. И это будет предпоследняя родительская суббота года. Детальнее читайте в нашем материале Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делать.

Троицкая родительская суббота 2021: в чем значение праздника

Все субботы в православии – дни поминания умерших в церкви. При этом в родительские субботы – не только священники, но и прихожане должны почтить души близких, родных людей, а во вселенские родительские субботы – души всех почивших православных братьев и сестер по вере.

Читайте такжеТроица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхатьВсего вселенских родительских суббот в году две: это Мясопустная суббота (первая в году – дата ее отчитывается за неделю от начала Великого поста) и Троицкая вселенская родительская суббота.

Родительская суббота накануне Троицы (Дня Святого Духа) призвана напомнить всем верующим, что Святой Дух воздействует не только на живых, но и на мертвых – и пред Богом все верующие живы.

В этот день живые молятся о мертвых. Причем святой Василий Великий, который составил молитвы вечерни Дня Святой Троицы, говорил, что в этот день Господь с благосклонностью принимает молитвы даже о тех умерших, "которые в аду содержатся".

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Троицкая родительская суббота: как поминать

В родительскую субботу нужно молиться об отпущении грехов умерших людей, ведь сами они свои грехи искупить уже не могут. Поэтому в молитвах дня часто повторяется: "Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа Безсмертнаго Царя и Бога нашего просим".

В храме накануне или с самого утра в субботу оставляют поминальные продукты и записку за упокой души – чтобы имя усопшего батюшка помянул во время общей поминальной литургии.

Также в сам поминальный день принято посещать кладбища – чтобы помолиться за душу покойного и там, или же заказать по нему частную панихиду.

Поминальный обед нужно устраивать дома – но ни в коем случае не на кладбище возле могил.

Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

Саму родительскую субботу принято встречать в чистом доме. Уборку делают накануне: и в саму субботу, и в Троицу, которая идет следом – грязной работой по дому заниматься запрещают народные традиции. Да и церковь призывает посвятить это время делам духовным, а не мирским.

А вот эти запреты распространяются на все родительские субботы: