Петров пост в 2021 году: когда и что нужно есть

Каждый год Петров пост длится разное количество дней.
Первый пост лета посвящен христианским апостолам Петру и Павлу. В честь апостола Петра он называется – Петров пост 2021 (Петровка), а еще говорят Апостольский пост 2021 – и аккурат накануне праздника в их честь Петровка и заканчивается.
Пост считается легким, так как в постное меню в Петров пост всегда входит рыба. Таким послаблением в еде христиане обязаны профессии апостола Петра: тот был родом из рыбацкой семьи и сам считается покровителем рыболовов.
Смысл Петрова поста – не в диете и других пищевых ограничениях, а в духовном очищении через добровольное воздержание от грехов и соблазнов.
Петров пост 2021: когда начинается и заканчивается
Каждый год Петров пост длится разное количество дней. Дело в том, что начало Петрова поста отсчитывается от даты Троицы – а у самой Троицы дата празднования каждый год разная.
Читайте такжеТроица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхатьВ 2021 году Петров пост начинается 28 июня – а заканчивается традиционно 11 июля (в канун праздника Петра и Павла). Таким образом, Петров пост в этом году продлится всего четырнадцать дней.
А о том, что нельзя делать в праздник святых апостолов Петра и Павла и как надлежит праздновать этот день – читайте в нашем материале Праздник Петра и Павла в 2021 году: какого числа, традиции и запреты.
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Что можно есть в Петровский пост 2021 по дням
Не поститься разрешается тем, кто болеет, женщинам во время беременности и маленьким деткам.
Всем остальным на время поста следует исключить из рациона блюда с мясом, молочными продуктами и яйцами.
Традиционные постные блюда в Петров пост:
- постные щи и окрошка,
- ботвинья,
- блюда из рыбы: запеченная форель, хек в духовке, запеченная морская рыба, рыбные пирожки и супы.
При этом рыбные блюда подаются на стол в конкретно специальные дни.
Календарь питания в Петров пост 2021 по дням выглядит так:
- понедельник: горячая пища, но нельзя добавлять растительное масло;
- вторник: горячие блюда (из рыбы, грибов и прочие) с растительным маслом;
- среда: сухоядение, то есть кушать можно только орехи, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, хлеб с медом;
- четверг: горячие постные рыбные и грибные блюда и не только – с растительным маслом;
- пятница: сухоядение.
- на выходных: горячие блюда (из рыбы, грибов и прочие) с растительным маслом и еще немного вина.
Важно: миряне зачастую во время поста отказываются только от мяса, яиц и молочных продуктов, не едят рыбу по средам и пятницам – зато не придерживаются сухоядения. Строгие ограничения в пище соблюдают лишь монахи и строгие христиане.
Что нельзя делать в Петров пост
Во время любого поста особо спрашивается с человека за любые грехи. При этом важно понимать, что во время поста грешными считаются в том числе:
- гадания;
- разгульное веселье;
- ругань и сквернословие;
- интимная близость даже между супругами.
Полагается отказаться даже просто от вредных привычек.
В Петров пост церковь не проводит венчаний.
Какого числа все посты в 2021 году
Кроме Петрова поста в 2021 году еще будут:
- Успенский пост в 2021 году – начнется с 14 августа и продлится по 27 августа.
- Рождественский пост 2021 – начало 28 ноября 2021 года, а закончится 6 января 2022 года.