Петров пост в 2021 году: когда и что нужно есть / 1zoom.ru

Первый пост лета посвящен христианским апостолам Петру и Павлу. В честь апостола Петра он называется – Петров пост 2021 (Петровка), а еще говорят Апостольский пост 2021 – и аккурат накануне праздника в их честь Петровка и заканчивается.

Пост считается легким, так как в постное меню в Петров пост всегда входит рыба. Таким послаблением в еде христиане обязаны профессии апостола Петра: тот был родом из рыбацкой семьи и сам считается покровителем рыболовов.

Смысл Петрова поста – не в диете и других пищевых ограничениях, а в духовном очищении через добровольное воздержание от грехов и соблазнов.

Петров пост 2021: когда начинается и заканчивается

Каждый год Петров пост длится разное количество дней. Дело в том, что начало Петрова поста отсчитывается от даты Троицы – а у самой Троицы дата празднования каждый год разная.

Читайте такжеТроица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхатьВ 2021 году Петров пост начинается 28 июня – а заканчивается традиционно 11 июля (в канун праздника Петра и Павла). Таким образом, Петров пост в этом году продлится всего четырнадцать дней.

А о том, что нельзя делать в праздник святых апостолов Петра и Павла и как надлежит праздновать этот день – читайте в нашем материале Праздник Петра и Павла в 2021 году: какого числа, традиции и запреты.

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Что можно есть в Петровский пост 2021 по дням

Не поститься разрешается тем, кто болеет, женщинам во время беременности и маленьким деткам.

Всем остальным на время поста следует исключить из рациона блюда с мясом, молочными продуктами и яйцами.

Традиционные постные блюда в Петров пост:

постные щи и окрошка,

ботвинья,

блюда из рыбы: запеченная форель, хек в духовке, запеченная морская рыба, рыбные пирожки и супы.

При этом рыбные блюда подаются на стол в конкретно специальные дни.

Календарь питания в Петров пост 2021 по дням выглядит так:

понедельник : горячая пища, но нельзя добавлять растительное масло;

: горячая пища, но нельзя добавлять растительное масло; вторник : горячие блюда (из рыбы, грибов и прочие) с растительным маслом;

: горячие блюда (из рыбы, грибов и прочие) с растительным маслом; среда : сухоядение, то есть кушать можно только орехи, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, хлеб с медом;

: сухоядение, то есть кушать можно только орехи, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, хлеб с медом; четверг : горячие постные рыбные и грибные блюда и не только – с растительным маслом;

: горячие постные рыбные и грибные блюда и не только – с растительным маслом; пятница : сухоядение.

: сухоядение. на выходных: горячие блюда (из рыбы, грибов и прочие) с растительным маслом и еще немного вина.

Важно: миряне зачастую во время поста отказываются только от мяса, яиц и молочных продуктов, не едят рыбу по средам и пятницам – зато не придерживаются сухоядения. Строгие ограничения в пище соблюдают лишь монахи и строгие христиане.

Что нельзя делать в Петров пост

Во время любого поста особо спрашивается с человека за любые грехи. При этом важно понимать, что во время поста грешными считаются в том числе:

гадания;

разгульное веселье;

ругань и сквернословие;

интимная близость даже между супругами.

Полагается отказаться даже просто от вредных привычек.

В Петров пост церковь не проводит венчаний.

Какого числа все посты в 2021 году

Кроме Петрова поста в 2021 году еще будут: