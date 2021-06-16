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День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии

16 июня 2021, 01:37

Когда Духов день в 2021, что нельзя делать в День Святого Духа, а что нужно – выяснил Главред.

День Святого Духа 2021 что нельзя делать и как отмечается праздник в православии
День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии / 1zoom.ru

В православии День Святого Духа отмечается на следующий день после Троицы. Это всегда понедельник.

Церковь специально выделила отдельный день для почитания Святого Духа как противовес еретическому учению, что отвергает триединство Бога-Отца, Сына и Святого Духа. Цель и предназначение праздника – прославить "величие Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы".

Духов день в 2021 году выпал на 21 июня – праздник будет нерабочим днем, так как понедельник после Троицы в Украине всегда официальный выходной. Детальнее об этом читайте в нашем материале Троица и День Конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021.

Что надо делать в День Святого Духа

Еще вечером в воскресенье в храмах начинается специальное богослужение в честь Дня Святого Духа. На него принято ходить всей семьей. Если не получилось сходить в церковь на праздник 21 июня, то можно прочесть молитвы и дома.

Также в храме в этот день принято поминать покойных и ставить свечку им за упокой.

Народные традиции предписывают в праздник Святого Духа:

  • собирать лекарственные травы;
  • устраивать семейные застолья с блинами и пирогами – желательно на природе;
  • освящать колодцы;
  • на подоконнике оставлять веточки березы – чтобы на них спустились души ушедших в мир иной родственников.

Есть и народная традиция на Духов день для девушек – пускать венки по воде в этот день. Если венок не утонул – значит, впереди счастливый год, но если утонул – жди неприятностей.

А еще именно в Духов день можно легко разбогатеть: считается, что в этот праздник легко найти клад.

Читайте такжеЧто можно есть на Троицу: меню и вкусные рецепты

Какие молитвы читать на День Святого Духа

Есть такие молитвы Святому Духу:

Кондак 1

Возбранный Параклите, Царю неба и земли, Животворящий, Спасительный и Всесвятый Душе, выну от Отца исходяяй и в Сыне почиваяй, сошествием же в виде огненных языков Апостолы просветивый, снизойди и ныне с горних высот на ны недостойныя рабы Твоя, и породи нас к новой благодатной жизни, да воспоем Тебе: Прииди, Утешитель Благий, вселися в ны, и спаси души наша.

Молитва Святому Духу

Ду́ше Святы́й! Всю Вселе́нную Собо́ю наполня́яй, и всем Жизнь подава́яй, от скве́рных же челове́к удаля́яйся, смире́нно молю́ Тя: не гнуша́йся нечистоты́ души́ моея́, но прииди́ и всели́ся в мя и очи́сти мя от вся́кия грехо́вныя скве́рны. Да по́мощию Твое́ю про́чее вре́мя живота́ моего́ поживу́ в покая́нии и творе́нии дел благи́х, и та́ко просла́влю Тя со Отце́м и Сы́ном во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Что нельзя делать в День Святого Духа в 2021 году

Церковь в этот праздник запрещает лишь то, что и так грешно: злословить, выражаться матом, злоупотреблять алкоголем, желать кому-то зла и прочее. Ни купаться, ни стричься церковь, в частности, не запрещает – если это после праздничной молитвы, а не вместо нее.

А вот народные поверья говорят, что на Духов день ни в коем случае нельзя:

  • трогать землю (копать, сажать что-то, пропалывать и т.д.) – иначе сам себя доброго урожая лишишь;
  • купаться в водоемах и стирать (стирали в старину тоже в водоемах – отсюда и запрет), так как семь дней после Троицы называются Русальная неделя 2021 – это время, когда в водоемах верховодят русалки, и лучше к ним не приближаться;
  • заниматься домашними делами, в частности шить и убирать.

С Днем Святого Духа: поздравления

  • Духов день – поздравления в картинках
    Духов день – поздравления в картинках Fresh-Cards.ru и bonnycards.ru
  • Духов день – поздравления в картинках
    Духов день – поздравления в картинках Fresh-Cards.ru и bonnycards.ru
  • Духов день – поздравления в картинках
    Духов день – поздравления в картинках Fresh-Cards.ru и bonnycards.ru
  • Духов день – поздравления в картинках
    Духов день – поздравления в картинках Fresh-Cards.ru и bonnycards.ru
  • Духов день – поздравления в картинках
    Духов день – поздравления в картинках Fresh-Cards.ru и bonnycards.ru
  • Духов день – поздравления в картинках
    Духов день – поздравления в картинках Fresh-Cards.ru и bonnycards.ru, Рідна
  • Духов день – поздравления в картинках
    Духов день – поздравления в картинках Fresh-Cards.ru и bonnycards.ru, Рідна
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