Праздник Петра и Павла в 2021 году: какого числа, традиции и запреты

Что нельзя делать в праздник святых апостолов Петра и Павла и как надлежит праздновать этот день – выяснил Главред.
Праздник святых апостолов Петра и Павла в православии относится к числу великих. А в народе Петра и Павла 2021 – еще и один из самых любимых церковных праздников года.
Именно на день Петра и Павла (Петров день 2021) заканчивается Петров пост: в 2021 году он продолжается четырнадцать дней, так как начало поста – 28 июня. Сам праздник Петра и Павла в 2021 году отмечается в понедельник: это всегда 12 июля.
Перед иконой святым апостолам Петру и Павлу молятся как о богатом урожае для всей страны, так и об исполнении бытовых просьб: чтобы святые помогли в делах и придали сил. Также святые апостолы Петр и Павел помогают тем, кто отчаялся и нуждается в надежде.
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Праздник Петра и Павла: молитвы
Тропарь первоверховным апостолам Петру и Павлу
Первенствующие из Апостолов и вселенские учителя, Владыку всего молите мир вселенной даровать и душам нашим великую милость.
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Кондак первоверховным апостолам Петру и Павлу
Непоколебимых и Богогласных проповедников, высших из учеников Твоих, Господи, Ты принял в наслаждение благ Твоих и покой; ибо труды их и смерть признал Ты высшими всякой жертвы, Один, знающий то, что в сердцах.
Что можно и чего нельзя делать на Петра и Павла 2021
День начинают с похода в церковь и молитвы. На праздничный стол уже можно подавать любые блюда: пост завершен.
Стол накрывают богатый, со множеством разнообразных блюд – а вот алкоголем злоупотреблять не стоит: церковь не одобряет подобного времяпрепровождения, тем более – в церковный праздник 12 июля.
Праздник святых апостолов Петра и Павла: что нельзя делать в этот день
- Тяжелый физический труд рекомендуется заменить делами духовными. То есть вместо уборки, работы в саду и огороде стоит помолиться, почитать религиозные книги или посмотреть библейские фильмы.
- На Петра и Павла православная церковь не проводит венчания.
- Весь день нельзя ругаться, желать кому-то зла и даже думать о плохом.
- Нельзя купаться на Петра и Павла (это народная примета) – чтобы с человеком беды не случилось.
Молодежь на Петра и Павла устраивает гуляния, а девушки – гадают на суженого: надо положить под подушку на ночь двенадцать цветов с двенадцати разных лугов – и тогда во сне явится возлюбленный.