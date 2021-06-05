Праздник Петра и Павла в 2021 году: какого числа, традиции и запреты / 1zoom.ru

Праздник святых апостолов Петра и Павла в православии относится к числу великих. А в народе Петра и Павла 2021 – еще и один из самых любимых церковных праздников года.

Именно на день Петра и Павла (Петров день 2021) заканчивается Петров пост: в 2021 году он продолжается четырнадцать дней, так как начало поста – 28 июня. Сам праздник Петра и Павла в 2021 году отмечается в понедельник: это всегда 12 июля.

Перед иконой святым апостолам Петру и Павлу молятся как о богатом урожае для всей страны, так и об исполнении бытовых просьб: чтобы святые помогли в делах и придали сил. Также святые апостолы Петр и Павел помогают тем, кто отчаялся и нуждается в надежде.

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Праздник Петра и Павла: молитвы

Тропарь первоверховным апостолам Петру и Павлу

Первенствующие из Апостолов и вселенские учителя, Владыку всего молите мир вселенной даровать и душам нашим великую милость.

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Кондак первоверховным апостолам Петру и Павлу

Непоколебимых и Богогласных проповедников, высших из учеников Твоих, Господи, Ты принял в наслаждение благ Твоих и покой; ибо труды их и смерть признал Ты высшими всякой жертвы, Один, знающий то, что в сердцах.

Что можно и чего нельзя делать на Петра и Павла 2021

День начинают с похода в церковь и молитвы. На праздничный стол уже можно подавать любые блюда: пост завершен.

Стол накрывают богатый, со множеством разнообразных блюд – а вот алкоголем злоупотреблять не стоит: церковь не одобряет подобного времяпрепровождения, тем более – в церковный праздник 12 июля.

Праздник святых апостолов Петра и Павла: что нельзя делать в этот день

Тяжелый физический труд рекомендуется заменить делами духовными. То есть вместо уборки, работы в саду и огороде стоит помолиться, почитать религиозные книги или посмотреть библейские фильмы.

На Петра и Павла православная церковь не проводит венчания.

Весь день нельзя ругаться, желать кому-то зла и даже думать о плохом.

Нельзя купаться на Петра и Павла (это народная примета) – чтобы с человеком беды не случилось.

Молодежь на Петра и Павла устраивает гуляния, а девушки – гадают на суженого: надо положить под подушку на ночь двенадцать цветов с двенадцати разных лугов – и тогда во сне явится возлюбленный.