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Большая прибыль, исполнение мечты и избавление от болезни: гороскоп для Стрельцов на 2022 год

2 декабря 2021, 07:14

Астролог Анжела Перл рассказала, в каком месяце 2022 года в жизни Стрельцов произойдет судьбоносное событие.

стрелец
Новый год 2022 будет просто потрясающим для знака зодиака Стрелец, говорит гороскоп на год / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним стажем из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на 2022 год для Стрельцов. Специалист обещает, что у этого знака Зодиака наступит просто потрясающее время, когда будут исполняться мечты. Также Стрельцам "светит" большой куш в марте и неожиданный успех в работе в августе.
Как рассказала Анжела Перл на своем Youtube-канале, с 19 января 2022-го и до июля 2023 года кармические узлы сдвигаются на ось шестого и двенадцатого домов гороскопа.Там, где есть затмения и кармические узлы, там всегда перемены. За последние полтора года у знака зодиака Стрелец менялась картина мира. Теперь же фокус сместится на работу, здоровье, режим дня.

Астролог отметила, что в 2022 году многие Стрельцы смогут сменить работу, поменяется круг клиентов, будет возможность получить повышение, открыть свой бизнес, уйти на фриланс.

"Также нужно обратить внимание на здоровье, избавиться от вредной привычки, больше отдыхать", - сказала эксперт.

Стрельцы могут поменять место жительства, эмигрировать из страны.

30 апреля и 8 ноября 2022 года в шестом доме работы и здоровья будут затмения в соединении с Ураном - планетой сюрпризов. В эти дни ситуация в работе может поменяться совершенно неожиданно. Стрельцы рискуют как потерять работу, так и получить повышение или новое предложение.

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Что касается здоровья, то в эти дни вы обязательно почувствуете, на что обратить внимание. Астролог советует позаботиться о себе и прислушаться к организму.

1 августа в доме работы и здоровья ожидается взрывное соединение трех небесных тел - Урана, кармического узла и Марса. В последние дни июля и первую неделю августа в жизни Стрельцов очень резко и стремительно произойдет судьбоносное событие: может "выстрелить" какая-то работа, проект, выгодный контракт. У представителей этого знака зодиака появится смелость и решимость ухватиться за новые возможности.

"Это соединение может отразиться и на здоровье - вы вдруг освободитесь от болезни", - сказала Анжела Перл.

Любовный гороскоп на 2022 год - Стрелец

В 2022 году Марс на семь месяцев остановится в седьмом доме гороскопа, который отвечает за отношения, партнерство, брак, любовь, развод.

С 20 августа и по 23 марта 2022 года Стрельцы будут активно действовать и прилагать усилия в этой сфере своей жизни - отношения будут "яркими и бурными с итальянскими страстями". Небольшое затишье наступит в ноябре-декабре, когда Марс будет ретроградным.

Январь 2022 не очень хорош для брака, так как Стрельцам не будет хватать любви. Астролог советует перенести свадьбу на любой другой месяц.

Финансовый гороскоп 2022 - Стрелец

Венера на четыре месяца задержится в секторе денег - это очень хорошее положение. При этом январь 2022 не очень удачный в плане финансов, будут большие траты.

В первую неделю марта Венера соединится с Плутоном во втором доме гороскопа - стоит ждать большую прибыль. Это может быть премия на работе, наследство, алименты и т.д. Деньги также могут прийти в виде ценного подарка - недвижимости или машины.

С Нового года и по 11 мая и с 29 октября и до конца года планета Стрельцов Юпитер поменяет знак и войдет в четвертый дом гороскопа семьи.

"Юпитер расширяет все, к чему прикасается. Стрельцов ждет увеличение семьи - появится, ребенок, невестка, зять, собака. Также Юпитер улучшит жилищные условия. Вы можете купить большую квартиру, переехать в лучший район или эмигрировать", - прогнозирует Анжела Перл.

Ребенка лучше планировать в период с мая по конец октября. Также это удачное время для творческой реализации, поездок, отдыха.

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В с 9 по 14 апреля Юпитер будет соединяться с Нептуном - и это волшебное время, когда исполнится мечта. Ваш дом станет местом счастья, отметила специалист.

Как сообщал Главред, ранее Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2021 для Стрельцов. По ее прогнозу, последний месяц года принесет представителям знака серьезные перемены в личной жизни, но при этом поставит на паузу финансовые поступления.

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