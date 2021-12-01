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Безмятежность и "скандинавия": самые лучшие идеи дизайна интерьера в светлых тонах

1 декабря 2021, 23:05
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Самые оригинальные и дешевые идеи для оформления дома в нежном цвете.

Самые лучшие идеи интерьера / instagram.com/decor_journal

В мире набирает популярности новый тренд – уникальность и практичность. Он входит в каждую сферу нашей жизни, в том числе, и в интерьер.

Белый цвет со всеми его оттенками становится все популярнее.

А все потому, что он увеличивает пространство и к нему можно подобрать любой другой, а то и несколько, других цветов.

Самые лучшие идеи интерьера / instagram.com/decor_journal

Также, если вы оформили свою квартиру в светлых тонах, вам не придется подбирать мебель под определенный стиль. Ведь в таком случае можно поставить все: от классики до хай-тека.

Сегодня рассмотрим дизайн квартиры светлых тонах и смешанном стиле. На первый взгляд, хочется сказать, что это скандинавия, глядя на мебель, кажется, модерн и хай-тек, а некоторые аксессуары указывают на классику.

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Самые лучшие идеи интерьера / instagram.com/decor_journal

Как видим, в квартире использован исключительно белый цвет. Причем, и отделка стен, и потолок. И исключительно "натуральный" пол – нежное дерево, которое, как ничто другое приносит в дом дух свободы и природы.

Самые лучшие идеи интерьера / instagram.com/decor_journal

Однако, дизайнер разукрасил интерьер не только цветами, но и мебелью разного стиля. Тут можно увидеть много разных аксессуаров самых разных цветов.

Самые лучшие идеи интерьера / instagram.com/decor_journal

В данном интерьере преобладают бирюзовый и желтый цвета, которые в сочетании с белым приносят в интерьер безмятежность, уют и чувство домашнего очага.

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