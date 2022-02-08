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Зубная паста для комнатных растений: как приготовить необычное и эффективное удобрение для цветов

8 февраля 2022, 05:02

Если магазинной подкормки нет под рукой, а комнатные цветы нуждаются в удобрении, воспользуйтесь зубной пастой. Этот способ применяли еще во времена СССР.

зубная паста
Зубная паста может применяться как удобрение для комнатных растений / Коллаж pixabay.com

В специализированных магазинах продают множество удобрений для комнатных растений. Но часто и опытные, и начинающие цветоводы пользуются тем, что есть под рукой, чтобы подкормить цветы. Удобрения для цветов, приготовленные в домашних условиях, существенно экономят семейный бюджет и неплохо справляются с поставленными задачами.

Ранее Главред писал, как приготовить удобрение для цветов дома из луковой шелухи, яичной скорлупы и сахара, а сегодня речь пойдет, наверное, о самом необычном способе подкормить растения. Для этого нам понадобится то, что точно есть у вас дома - это зубная паста.

Зубная паста для комнатных цветов выполняет несколько задач:

  • помогает снизить кислотность почвы;
  • насыщает грунт фтором и кальцием;
  • оказывает профилактический эффект против плесени и грибков.

Особенно эффективно такая подкормка действует на цветущие растения.

Чтобы приготовить это необычное удобрение можно использовать любую зубную пасту. Важно лишь, чтобы она была без отбеливающего эффекта. Идеальный вариант - самая простая и дешевая зубная паста, которой многие из нас пользовались в детстве. Дело в том, что у современных зубных паст сложный химический состав. Кроме важных для растений элементов в землю попадает и все остальное. Например, лаурилсульфат натрия – ПАВ, который повышает вспенивание при чистке зубов.

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Как приготовить удобрение для цветов дома из зубной пасты

Вам понадобится литр воды комнатной температуры и четверть тюбика зубной пасты. Эти два ингредиента нужно хорошенько смешать, чтобы не было комочков.

Раствором следует поливать растения прямо под корень и только летом или весной, когда растение находится в фазе активного роста.

Читайте такжеЭтот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечкеВажно: перед тем как применять удобрение из зубной пасты для комнатных цветов, следует выяснить, какую почву предпочитают ваши растения. Например, гардения или азалия любят кислую почву. Если их поливать таким раствором, то растения могут погибнуть.

К слову, удобрение для цветов из зубной пасты применяли в СССР, ведь тогда был тотальный дефицит и достать удобрение или другие добавки для цветов было практически невозможно.

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