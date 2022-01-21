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Вернет к жизни, избавит растения от болезней: как приготовить эффективное удобрение из луковой шелухи

21 января 2022, 02:23

Луковая шелуха для комнатных растений заменит дорогие удобрения и сильнодействующие регуляторы роста. Кроме того, настой из очисток лука безопасен.

растения, лук
Как приготовить удобрение для цветов дома из луковой шелухи - два простых способа / Коллаж ua.depositphotos.com

Луковая шелуха - одно из лучших и эффективных удобрений для комнатных растений, поэтому многие цветоводы никогда ее не выбрасывают. То, что на первый взгляд кажется простыми отходами, может сослужить хорошую службу. Настой луковой шелухи для растений поможет бороться с вредителями, укрепить корневую систему и усилить рост.

Чем полезна луковая шелуха для растений

Очистки от лука содержат витамины B и E, PP и P, аскорбинку, фитонциды, каротин, кремниевую кислоту, а также соли железа, кальция и калия.

Каротин выступает мощным иммуностимулятором, блокирует свободные радикалы, убивает все вредные микроорганизмы, ликвидирует грибковые скопления, побеждает гниль.

Кроме того, каротин – отличный антиоксидант, который повышает общую выносливость, увеличивает степень сопротивляемости болезням, позволяет стойко переносить недостаток кислорода.

Настой из луковой шелухи обеззараживает грунт, уничтожая споры опасных грибков, вызывающих разрушительные болезни.

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А еще луковые настои – хороший стимулятор роста. Опрыскивание растений таким раствором равноценно использованию дорогостоящих микроудобрений и сильнодействующих регуляторов роста.

Кроме того, настой луковой шелухи безопасен для окружающей среды и может применяться на всех этапах роста и развития растений.

Луковая шелуха для подкормки растений - как применять

Настой из луковой шелухи для комнатных растений чаще всего используют как внекорневую подкормку. Корневые подкормки раствором экстракта луковой шелухи нужно делать после планового полива растений, чтобы не обжечь корни. Луковый отвар позволяет восстановить комнатные растения, избавить их от болезней. Достаточно полива дважды в неделю.

Как приготовить луковый настой для растений

Чтобы приготовить луковый настой для растений, вам понадобится 10– 20 г шелухи и 5 литров теплой воды. Шелуху залить водой и настаивать в течение четырех дней.

Луковый настой можно приготовить и быстрым способом: 50 граммов шелухи залить двумя литрами кипятка, прокипятить около 10 минут, настоять в течение двух-трех часов. После того, как отвар остыл, его нужно процедить и можно опрыскивать растения.

Лайфхак: луковый отвар будет лучше прилипать к растениям, если добавить в него немного тертого мыла.

Важно: настой з луковой шелухи не может долго храниться, поэтому такую подкормку нужно готовить каждый раз заново.

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Ранее Главред писал: если вы приготовили омлет или пирог, то не спешите выбрасывать скорлупу от сырых яиц - она содержит много полезных компонентов. Таким образом из яичной скорлупы можно приготовить универсальное удобрение для цветов в домашних условиях. Причем эта подкормка подойдет не только для комнатных растений, но и для овощей в огороде и цветов в саду.

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