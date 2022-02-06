Будут пышно цвести: сахар - проверенное удобрение для всех растений, которое всегда есть под рукой

Сахар как удобрение применятется практически для всех комнатных растений / Фото ua.depositphotos.com, pixaby

Сладости любят многие, особенно сильно нам хочется чего-то сладкого в холодное время года. Комнатные растения в этом от людей не отличаются и тоже испытывают потребность в глюкозе. Главред разобрался, как приготовить удобрение для цветов в домашних условиях из сахара.

Сахар как удобрение для комнатных растений

Сахарную подкормку хорошо применять в осенне-зимний период, ведь световой день сокращается, температура воздуха снижается, и наши зеленые любимцы как никогда нуждаются в питательных веществах.

Внесение в почву сахарных подкормок благоприятно влияет на комнатные растения – они активно растут, цветут, выглядят здоровыми и крепкими.

В принципе, подкармливать растения глюкозой можно не только осенью или зимой, но и в любое другое время года, если они испытывают дефицит ультрафиолета. То есть сахарная подкормка полезна для растений, которые живут в затемненном участке дома или квартиры.

Как понять, что растению нужна глюкоза

сильно замедлился рост;

листья стали бледными, а стебли вытянулись вверх и стали тонкими;

листья уменьшились в размерах;

листва начинает желтеть и осыпаться;

растение долгое время не цветет.

Сахар как удобрение для цветов - способы применения

Самый простой способ внести сахарную подкормку - это засыпать ложку сахара прямо в вазон, а сверху полить водой.

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Второй способ применения сахарного удобрения для комнатных цветов считается более эффективным. В этом случае сахар нужно развести в воде. Сахарный настой готовят из расчета 1 ч. л. сахара на пол литра отстоявшейся воды. В жидком виде глюкоза попадает на все корни цветка, поэтому лучше работает.

К слову, вместо сахара цветы можно подкармливать и глюкозой, которая продается в аптеке. Одну-две таблетки необходимо растворить в литре воды.

Полученный раствор должен применяться сразу после приготовления. А проводить подобную подкормку лучше раз в месяц.

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Какие комнатные растения любят сахар

Сахар подходит как удобрение практически для всех комнатных растений. Особенно такая подкормка полезна для цветущих культур. Если применять это простое удобрение, которое можно приготовить в домашних условиях, то период цветения значительно продлится, листья станут более насыщенного цвета и увеличатся в размерах.

Сахарные подкормки любят крупные растения, в частности, фикусы. Также "сладости" понравятся кактусам, розам, драценам и фиалкам.

Ранее Главред писал, что сахар поможет надолго сохранить свежесть букета срезанных роз. Чтобы розы дольше стояли в воде, можно использовать и другие лайфхаки. Эти способы доступны каждому, ведь понадобится лишь то, что всегда есть под рукой.

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