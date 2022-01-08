УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Яичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов: как приготовить волшебный настой

8 января 2022, 03:54

Отличная подкормка для растений в саду и огороде каждый день у нас под рукой. Есть несколько способов ее использования, и все они - весьма эффективны.

Яичная скорлупа - отличное удобрение для домашних цветов / Фото pixaby

Если вы приготовили омлет или пирог, то не спешите выбрасывать скорлупу от сырых яиц - она содержит много полезных компонентов. Таким образом из яичной скорлупы можно приготовить универсальное удобрение для цветов в домашних условиях. Причем эта подкормка подойдет не только для комнатных растений, но и для овощей в огороде и цветов в саду.

Чем полезна яичная скорлупа для растений

Любое растение реагирует на различные микроэлементы в почве. В яичной скорлупе содержится огромное количество карбоната кальция. Он способствует росту надземных частей растений, играет важную роль в процессе фотосинтеза, усиливает обмен веществ в тканях, ускоряет расход запасных белков семян при их прорастании.

Кроме кальция в яичной скорлупе содержатся еще 27 химических элементов, в том числе медь, железо, калий, марганец, фтор, сера, фосфор, селен, кремний, цинк, молибден.

Когда использовать яичную скорлупу для растений

Во-первых, яичную скорлупу можно использовать для удобрения, если растения нуждаются в дополнительных порциях кальция.

Во-вторых, скорлупа поможет раскислить почву, привести ее в плодородное состояние и насытить кислородом.

Реклама

В-третьих, яичная скорлупа - отличный помощник в борьбе с вредителями. Она спасет от улиток, кротов, полевых мышей, колорадских жуков.

Также в яичной скорлупе можно прорастить рассаду.

Читайте такжеЛиства будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет: простой рецепт "живой воды" для комнатных цветов

Какие растения любят яичную скорлупу

Яичная скорлупа хороша как удобрение для болгарского перца, баклажанов, картофеля, томатов, смородины, цветной и обычной капусты, комнатных цветов и растений, предпочитающих нейтральные почвы.

Полезные советы:

  • Высаживая рассаду цветной капусты, добавьте в лунки горсть яичной скорлупы. Также можно насыпать удобрение вокруг каждого саженца, чтобы защитить его от вредителей.
  • Если помидорам не хватает кальция, они начинают гнить. Чтобы предотвратить эту проблему, нужно высаживать помидоры вместе с яичной скорлупой.
  • Яичная скорлупа станет отличной подкормкой и для сливы. Высыпайте измельченную скорлупу возле корней дерева один раз в несколько лет, чтобы сливовое дерево оставалось здоровым и сильным.
  • Чтобы вырастить мягкий и крупный картофель, нужно засыпать яичной скорлупой междурядье.
  • Появление "черной ножки" — самая популярная проблема при выращивании рассады. Предотвратить проблему поможет скорлупа от яиц - просто бросьте порошок из яичной скорлупы в емкость с рассадой.

Какие растения не любят яичную скорлупу

  • горох;
  • огурцы;
  • клубника;
  • кабачки.

Яичная скорлупа для удобрения растений - как использовать

Использовать для удобрения можно только скорлупу с сырых яиц, поскольку после варки она теряет свои полезные свойства.

Яичную скорлупу нужно хорошо помыть и удалить внутреннюю пленку. Чтобы скорлупа не начала пахнуть, можно ошпарить ее горячей водой, а затем просушить.

Растолочь скорлупу в мелкую крошку можно в мясорубке, кофемолке или ступке.

Хранить яичную скорлупу нужно в бумажных пакетах в теплом месте. Мешки из полиэтилена не подойдут, так как в них образуется конденсат.

Вода, настоянная на яичной скорлупе, для цветов и огорода

Есть два способа приготовления настоя.

1. Один стакан порошка залить четырьмя стаканами теплой воды и оставить настаиваться на 2 недели. Настойку периодически взбалтывать. Готовым жидким удобрением поливать цветы раз в месяц.

2. На 1 литр кипятка взять 2 ст. л. порошка. Этот способ более быстрый, так как настаивается жидкость всего 5 дней.

Поливать рассаду или взрослые растения на участке из расчета 2 стакана на один квадратный метр.

Читайте такжеЧто можно и нельзя сажать после картофеля: самые худшие и лучшие варианты

Также перемолотую скорлупу можно добавлять прямо в почвенную смесь – это отличная методика для борьбы с бактериальным заболеванием растений "черная ножка".

Настой яичной скорлупы для полива комнатных растений

Водой, настоянной на яичной скорлупе, можно поливать комнатные растения не чаще одного раза в неделю.

Нельзя удобрять яичной скорлупой азалию, камелию, гардению, пеларгонию, гортензию, анютины глазки и папоротники, поскольку они любят кислую почву, а скорлупа понижает кислотность.

Из яичной скорлупы получается хороший дренаж для домашних цветов. Небольшие кусочки нужно насыпать на дно вазонов слоем в 1-1,5 см. Также можно добавлять это удобрение в грунт. На один горшок используют 1/3 чайной ложки порошка. Превышать норму не стоит, поскольку некоторые комнатные растения плохо переносят переизбыток кальция в почве.

Читайте такжеЛюбимый напиток - идеальное удобрение для цветов: как применить спитой чай и не погубить растение

Ранее Главред писал о том, что жмых кофе также можно использовать как удобрение для домашних цветов. Как применить кофейную гущу, читайте тут.

Вам также может быть интересно:

viber
яйца удобрения лайфхак комнатные растения
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Будут купаться в деньгах: кому из знаков Зодиака повезет укрепить финансовое положение в Новый год 2022Будут купаться в деньгах: кому из знаков Зодиака повезет укрепить финансовое положение в Новый год 2022 В доме воцарится гармония: дешевое и проверенное удобрение заставит фиалки цвести круглый годВ доме воцарится гармония: дешевое и проверенное удобрение заставит фиалки цвести круглый год Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посеваютНовогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают На смену дождям и "плюсам" придут морозы: синоптики назвали датуНа смену дождям и "плюсам" придут морозы: синоптики назвали дату Дорофеева в одних трусиках устроила жару на КарибахДорофеева в одних трусиках устроила жару на Карибах
03:54

Яичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов: как приготовить волшебный настой

03:33

Лунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – завистьВидео

02:39

"Лукашенко №2" и захват части Казахстана: генерал рассказал, как Кремль "снимает сливки" с протестовВидео

01:43

Ученые придумали новый способ для регулировки уровня сахара в крови

01:10

Сахар резко подорожает: украинцам назвали новую ценуВидео

Реклама
00:51

Приметы на 8 января: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыВидео

07 января, пятница
23:58

Мороз будет опасным: в Украине резко похолодаетВидео

23:56

"Убивали и насиловали": президент Казахстана поставил жесткий ультиматумВидео

23:51

Можно ли быстро привести тело в форму после новогодних застолий - комментарий эксперта

23:31

Пьяный футболист сборной России попал в громкий скандалВидео

22:57

Бросила в пакет малышку: в Харькове женщина родила ребенка и выбросила его с пятого этажаВидео

22:47

"Умер он от побочных эффектов": победитель "Танцев со звездами" рассказал о семейной трагедии

22:42

Блинкен назвал тактику России для нападения на УкраинуВидео

22:20

80 гривен за квадратный метр: жители Днепра не "вывозят" сумасшедшие сумы в платежкахВидео

22:15

Магнит для денег: какие комнатные растения приносят в дом богатство и невероятную удачуВидео

21:55

"Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка": рецензия на фильм "Король Ричард"Видео

21:30

Что делать с плохим самочувствием при нормальном давлении: советы кардиолога

21:14

"Просто ракета": звездная легкоатлетка сразила эффектным нарядом и засветила грудь

20:55

Блинкен обсудил с Кулебой реакцию США и союзников на агрессию РФ: что решилиВидео

20:18

Все в ямах: в Украине развалилась международная трасса Киев - ЧопВидео

Реклама
19:55

В Казахстане застрелили известного музыканта и режиссераВидео

19:53

Ушла легенда: не стало первого темнокожего актера, получившего Оскар за лучшую мужскую роль

19:43

Дорофеева в одних трусиках устроила жару на Карибах

19:29

Войска РФ и угроза новой войны: НАТО провело закрытое заседание перед переговорами с Россией

19:25

Франция и Германия созывают встречу в нормандском формате: Макрон сделал заявлениеВидео

18:55

Стремительное погружение в пучину кризисов: что ждет Украину в 2022 годумнение

18:42

Больше 23 тысяч гривен: в Украине резко вырастут зарплатыВидео

18:41

Споткнулся о миску с кипятком: в Днепропетровской области из-за ожогов умер 4-летний мальчик

17:44

16-этажку в Киеве начали отапливать дровами: у жильцов нет выбора

17:33

Потерял много крови: в Николаеве подросток пытался себя убить после ссоры с родными

17:24

Все лицо обгрызли собаки: в Днепре нашли труп женщиныВидео

16:40

Цены на продукты взлетят: украинцы узнали мрачный прогноз нового подорожанияВидео

16:34

Почему ходить без шапки зимой вредно для тела: комментарий экспертов

16:28

Пытались лечиться сами: во Львовской области за праздники от коронавируса "сгорела" целая семьяВидео

16:11

Беспорядки и столкновения в Казахстане: в МВД отчитались об убитых и задержанныхВидео

15:48

Резкое подорожание коммуналки: названы рекордные цифры ЖКХ-тарифовВидео

15:39

"Обалдеть, голос почти как у мамы": выступление Ани Лорак с дочкой очаровало фанов

15:37

Дональд Трамп запускает собственную соцсеть в феврале

15:01

Перед смертью изнасиловали и пытались сжечь: под Днепром нашли обнаженное тело женщины

14:58

На Прикарпатье авто слетело с холма и "приземлилось" на крышу жилого дома

Реклама
14:53

Во Франции пригрозили РФ закрыть Северный поток-2 в случае вторжения в УкраинуВидео

14:15

"Миротворцев" ОДКБ в Казахстане возглавит российский генерал, руководивший захватом КрымаВидео

13:56

Лукашенко собрался втянуть Украину в "союз" с РФ, Беларусью и КазахстаномВидео

13:53

В США умер легендарный режиссер фильмов "Последний киносеанс" и "Маска"

13:22

В Раде спрогнозировали сроки новой волны COVID-19 и назвали условие отмены карантинаВидео

13:05

Как в Украине будут повышать пенсии в 2022 году: точные даты и суммы

13:00

Гороскоп на завтра, 8 января 2022: Близнецам – исполнение желаний, Девам – семейные проблемы, Весам – увеличение доходаВидео

12:57

СБУ проводит проверки у казахских активистов в Украине: в ведомстве объяснили причинуВидео

12:42

Дело Порошенко: в ГБР открестились от ареста активов двух каналовВидео

12:16

В Минюсте объяснили, можно ли получить субсидию с долгами по алиментах

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять