Яичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов: как приготовить волшебный настой

Яичная скорлупа - отличное удобрение для домашних цветов / Фото pixaby

Если вы приготовили омлет или пирог, то не спешите выбрасывать скорлупу от сырых яиц - она содержит много полезных компонентов. Таким образом из яичной скорлупы можно приготовить универсальное удобрение для цветов в домашних условиях. Причем эта подкормка подойдет не только для комнатных растений, но и для овощей в огороде и цветов в саду.

Чем полезна яичная скорлупа для растений

Любое растение реагирует на различные микроэлементы в почве. В яичной скорлупе содержится огромное количество карбоната кальция. Он способствует росту надземных частей растений, играет важную роль в процессе фотосинтеза, усиливает обмен веществ в тканях, ускоряет расход запасных белков семян при их прорастании.

Кроме кальция в яичной скорлупе содержатся еще 27 химических элементов, в том числе медь, железо, калий, марганец, фтор, сера, фосфор, селен, кремний, цинк, молибден.

Когда использовать яичную скорлупу для растений

Во-первых, яичную скорлупу можно использовать для удобрения, если растения нуждаются в дополнительных порциях кальция.

Во-вторых, скорлупа поможет раскислить почву, привести ее в плодородное состояние и насытить кислородом.

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В-третьих, яичная скорлупа - отличный помощник в борьбе с вредителями. Она спасет от улиток, кротов, полевых мышей, колорадских жуков.

Также в яичной скорлупе можно прорастить рассаду.

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Какие растения любят яичную скорлупу

Яичная скорлупа хороша как удобрение для болгарского перца, баклажанов, картофеля, томатов, смородины, цветной и обычной капусты, комнатных цветов и растений, предпочитающих нейтральные почвы.

Полезные советы:

Высаживая рассаду цветной капусты, добавьте в лунки горсть яичной скорлупы. Также можно насыпать удобрение вокруг каждого саженца, чтобы защитить его от вредителей.

Если помидорам не хватает кальция, они начинают гнить. Чтобы предотвратить эту проблему, нужно высаживать помидоры вместе с яичной скорлупой.

Яичная скорлупа станет отличной подкормкой и для сливы. Высыпайте измельченную скорлупу возле корней дерева один раз в несколько лет, чтобы сливовое дерево оставалось здоровым и сильным.

Чтобы вырастить мягкий и крупный картофель, нужно засыпать яичной скорлупой междурядье.

Появление "черной ножки" — самая популярная проблема при выращивании рассады. Предотвратить проблему поможет скорлупа от яиц - просто бросьте порошок из яичной скорлупы в емкость с рассадой.

Какие растения не любят яичную скорлупу

горох;

огурцы;

клубника;

кабачки.

Яичная скорлупа для удобрения растений - как использовать

Использовать для удобрения можно только скорлупу с сырых яиц, поскольку после варки она теряет свои полезные свойства.

Яичную скорлупу нужно хорошо помыть и удалить внутреннюю пленку. Чтобы скорлупа не начала пахнуть, можно ошпарить ее горячей водой, а затем просушить.

Растолочь скорлупу в мелкую крошку можно в мясорубке, кофемолке или ступке.

Хранить яичную скорлупу нужно в бумажных пакетах в теплом месте. Мешки из полиэтилена не подойдут, так как в них образуется конденсат.

Вода, настоянная на яичной скорлупе, для цветов и огорода

Есть два способа приготовления настоя.

1. Один стакан порошка залить четырьмя стаканами теплой воды и оставить настаиваться на 2 недели. Настойку периодически взбалтывать. Готовым жидким удобрением поливать цветы раз в месяц.

2. На 1 литр кипятка взять 2 ст. л. порошка. Этот способ более быстрый, так как настаивается жидкость всего 5 дней.

Поливать рассаду или взрослые растения на участке из расчета 2 стакана на один квадратный метр.

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Также перемолотую скорлупу можно добавлять прямо в почвенную смесь – это отличная методика для борьбы с бактериальным заболеванием растений "черная ножка".

Настой яичной скорлупы для полива комнатных растений

Водой, настоянной на яичной скорлупе, можно поливать комнатные растения не чаще одного раза в неделю.

Нельзя удобрять яичной скорлупой азалию, камелию, гардению, пеларгонию, гортензию, анютины глазки и папоротники, поскольку они любят кислую почву, а скорлупа понижает кислотность.

Из яичной скорлупы получается хороший дренаж для домашних цветов. Небольшие кусочки нужно насыпать на дно вазонов слоем в 1-1,5 см. Также можно добавлять это удобрение в грунт. На один горшок используют 1/3 чайной ложки порошка. Превышать норму не стоит, поскольку некоторые комнатные растения плохо переносят переизбыток кальция в почве.

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