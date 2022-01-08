Яичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов: как приготовить волшебный настой

Отличная подкормка для растений в саду и огороде каждый день у нас под рукой. Есть несколько способов ее использования, и все они - весьма эффективны.
Если вы приготовили омлет или пирог, то не спешите выбрасывать скорлупу от сырых яиц - она содержит много полезных компонентов. Таким образом из яичной скорлупы можно приготовить универсальное удобрение для цветов в домашних условиях. Причем эта подкормка подойдет не только для комнатных растений, но и для овощей в огороде и цветов в саду.
Чем полезна яичная скорлупа для растений
Любое растение реагирует на различные микроэлементы в почве. В яичной скорлупе содержится огромное количество карбоната кальция. Он способствует росту надземных частей растений, играет важную роль в процессе фотосинтеза, усиливает обмен веществ в тканях, ускоряет расход запасных белков семян при их прорастании.
Кроме кальция в яичной скорлупе содержатся еще 27 химических элементов, в том числе медь, железо, калий, марганец, фтор, сера, фосфор, селен, кремний, цинк, молибден.
Когда использовать яичную скорлупу для растений
Во-первых, яичную скорлупу можно использовать для удобрения, если растения нуждаются в дополнительных порциях кальция.
Во-вторых, скорлупа поможет раскислить почву, привести ее в плодородное состояние и насытить кислородом.
В-третьих, яичная скорлупа - отличный помощник в борьбе с вредителями. Она спасет от улиток, кротов, полевых мышей, колорадских жуков.
Также в яичной скорлупе можно прорастить рассаду.
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Какие растения любят яичную скорлупу
Яичная скорлупа хороша как удобрение для болгарского перца, баклажанов, картофеля, томатов, смородины, цветной и обычной капусты, комнатных цветов и растений, предпочитающих нейтральные почвы.
Полезные советы:
- Высаживая рассаду цветной капусты, добавьте в лунки горсть яичной скорлупы. Также можно насыпать удобрение вокруг каждого саженца, чтобы защитить его от вредителей.
- Если помидорам не хватает кальция, они начинают гнить. Чтобы предотвратить эту проблему, нужно высаживать помидоры вместе с яичной скорлупой.
- Яичная скорлупа станет отличной подкормкой и для сливы. Высыпайте измельченную скорлупу возле корней дерева один раз в несколько лет, чтобы сливовое дерево оставалось здоровым и сильным.
- Чтобы вырастить мягкий и крупный картофель, нужно засыпать яичной скорлупой междурядье.
- Появление "черной ножки" — самая популярная проблема при выращивании рассады. Предотвратить проблему поможет скорлупа от яиц - просто бросьте порошок из яичной скорлупы в емкость с рассадой.
Какие растения не любят яичную скорлупу
- горох;
- огурцы;
- клубника;
- кабачки.
Яичная скорлупа для удобрения растений - как использовать
Использовать для удобрения можно только скорлупу с сырых яиц, поскольку после варки она теряет свои полезные свойства.
Яичную скорлупу нужно хорошо помыть и удалить внутреннюю пленку. Чтобы скорлупа не начала пахнуть, можно ошпарить ее горячей водой, а затем просушить.
Растолочь скорлупу в мелкую крошку можно в мясорубке, кофемолке или ступке.
Хранить яичную скорлупу нужно в бумажных пакетах в теплом месте. Мешки из полиэтилена не подойдут, так как в них образуется конденсат.
Вода, настоянная на яичной скорлупе, для цветов и огорода
Есть два способа приготовления настоя.
1. Один стакан порошка залить четырьмя стаканами теплой воды и оставить настаиваться на 2 недели. Настойку периодически взбалтывать. Готовым жидким удобрением поливать цветы раз в месяц.
2. На 1 литр кипятка взять 2 ст. л. порошка. Этот способ более быстрый, так как настаивается жидкость всего 5 дней.
Поливать рассаду или взрослые растения на участке из расчета 2 стакана на один квадратный метр.
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Также перемолотую скорлупу можно добавлять прямо в почвенную смесь – это отличная методика для борьбы с бактериальным заболеванием растений "черная ножка".
Настой яичной скорлупы для полива комнатных растений
Водой, настоянной на яичной скорлупе, можно поливать комнатные растения не чаще одного раза в неделю.
Нельзя удобрять яичной скорлупой азалию, камелию, гардению, пеларгонию, гортензию, анютины глазки и папоротники, поскольку они любят кислую почву, а скорлупа понижает кислотность.
Из яичной скорлупы получается хороший дренаж для домашних цветов. Небольшие кусочки нужно насыпать на дно вазонов слоем в 1-1,5 см. Также можно добавлять это удобрение в грунт. На один горшок используют 1/3 чайной ложки порошка. Превышать норму не стоит, поскольку некоторые комнатные растения плохо переносят переизбыток кальция в почве.
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