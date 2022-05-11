Ждет ожесточенная битва: астролог предупредила о новых разрушениях и составила гороскоп для Украины

Гороскоп для Украины / ua.depositphotos.com, pixabay

16 мая в 7:14 по киевскому времени состоится Лунное затмение под знаком Скорпиона. После этого события ход войны в Украине может существенно изменится.

Как рассказала астролог Наталья Нестеренко в Instagram, также и война повлияет на политическую ситуацию в мире в целом.

"Ближайшее лунное затмение будет связано с процессами разрушения и очищения в кризисах, через которые мир будет переходить на новые уровни бытия", - говорит астролог.

Старые режимы, системы и установки будут уничтожены – все это несет с собой судьбоносные изменения в глобальных экономических, финансовых связях и процессах. "Очевидно, что во всех этих изменениях речь идет, в первую очередь, о путинской России – архаичном, косном образовании, которое в своих попытках остановить процессы эволюции, превращается в средневекового монстра и концентрированную энергию мортидо. С одной стороны, под влиянием лунного затмения в Скорпионе, можно ожидать очередных шокирующих проявлений безумия и слепой агрессии российского режима. С другой стороны, все это окончательно выключает его из цивилизационных процессов и предопределяет его крушение, в том числе, блокирует доступ к питающей его ресурсам", - рассказала астролог.

Гороскоп для Украины

Для Украины и мира столкновение с этой разрушительной силой может повлечь за собой очередные нерадостные события, разрушения и трагедии.

Лунное затмение 16 мая отмечает и переломный момент для Украины и мира.

Кроме того, Россию ждут новые санкции.

"Поскольку Марс находится в Рыбах в соединении с Нептуном, эти решения будут касаться нефти и газа, судоходства, морской сферы, а также наиболее тайных и тщательно скрываемых экономических связей, источников "питания" и ресурсов российского режима", - написала астролог.

Читайте такжеВойна в Украине будет долгой: астролог назвала дату прекращения боевых действий

Когда закончится война в Украине

Ранее астролог Англелина Михайличенко предупредила украинцев, что солнечное затмение 30 апреля может сильно повлиять на развитие войны в Украине. По ее прогнозу, новую фазу войны можно ожидать уже с 29 апреля.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.

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