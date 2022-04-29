Идет новая фаза войны: астролог рассказала, как солнечное затмение резко повлияет на Украину

Гороскоп для Украины / pixabay

Астролог Англелина Михайличенко предупредила украинцев, что солнечное затмение 30 апреля может сильно повлиять на развитие войны в Украине.

По ее прогнозу, новую фазу войны можно ожидать уже с 29 апреля.

"Ближайшее солнечное затмение в 10°28’ Тельца состоится 30 апреля 2022 в 23:26 по Киевскому времени (затмение Северного узла)", - говорит астролог.

По прогнозу астролога, затмения Северного узла имеют тенденцию быть более благоприятными, чем Южный узел. "Помимо здоровья и энергии Марс в первую очередь управляет армией и вооруженными силами страны. И многое (если не всё) зависит от решения глав государств, особенно такой влиятельной страны как США. А Джо Байдену придётся принимать важные стратегические решения под влиянием транзитов Марса и Урана, как было с Афганистаном", - заявила астролог.

Она добавила, что есть надежда на то, что дипломатия Венеры при поддержке духовных аспектов Юпитера и Нептуна будет способствовать установлению мирных соглашений. А затмение станет их отправной точкой.

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