Лунное затмение 16 мая для всех знаков зодиака: Ракам - радость, Рыбам - переезд навсегда

Лунное затмение 16 мая 2022 - чего ждать всем знакам зодиака / Фото pixabay.com

16 мая 2022 года произойдет полное лунное затмение в знаке Скорпиона. Затмение символизирует завершение какого-то периода в жизни, возможно оно будет эмоциональным. Также оно может высветить какую-то ситуацию. На какую сферу жизни каждого знака зодиака повлияет лунное затмение в мае 2022, рассказала астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Специалист отметила, что затмения начинают действовать за несколько месяцев до самой даты и продолжают свое влияние пару месяцев после нее.

Лунное затмение для Овнов

Овнов ждут перемены в финансах. Нужно будет думать над тем, что продать или купить, как перефинансировать кредит, вложиться в криптовалюту.

Изменится источник дохода не только у вас, но и у вашей второй половинки. Если у вас есть бизнес, то может уйти партнер. Некоторые Овны могут получить наследство вследствие кризиса. Могут поменяться проценты по ипотеке, съедут арендаторы, произойдут изменения в получении помощи от государства или алиментов.

Многие Овны избавятся от чувства вины, страхов или психологических травм. Откроется тайна.

Лунное затмение 16 мая 2022 для Тельцов

Тельцов ждет завершение финансовых обязательств. Например, закончится контракт по работе или по аренде жилья. В личной жизни - перемены. Тельцы могут развестись со своей половинкой или, наоборот, перейти на новый уровень и начать жить вместе.

Гороскоп не советует Тельцам подписывать документы, лучше отложить до 5 июня, когда Меркурий развернется в прямое движение.

16 мая можно вступать в брак, но только в том случае, если вы на сто процентов уверены в своем выборе. В противном случае развестись будет сложно.

Астролог предупредила, что в отношениях с другими людьми произойдут перемены.

"Как раньше уже не будет. Может полностью измениться круг общения", - сказала Анжела Перл.

Лунное затмение 16 мая для Близнецов

Близнецов ждет увольнение, смена работы, возврат на старую работу, пересмотр обязательств, подписание или завершение контракта.

Ждите важную новость, связанную с организацией, в которой вы работаете.

В вопросах здоровья - хорошие перемены (уйдет болезнь, закончится лечение, вам поставят правильный диагноз и вы узнаете истинную причину своего плохого самочувствия).

Близнецы поменяют свою жизнь и избавятся от лишних хлопот и проблем. Появится шанс завершить конфликт, разобраться с проблемой, отдать долги. Стресс уйдет из жизни представителей знака, говорит гороскоп 2022 для Близнецов.

Лунное затмение для Раков

Лунное затмение принесет Ракам радость и удовольствия. Ждите хороших новостей о детях. Каким-то образом ребенок войдет в вашу жизнь (зачатие, беременность, ребенок вашего парня или девушки). Если у вас уже есть дети, то в их жизни произойдет событие, которым вы сможете гордиться.

Новое знакомство вряд ли перерастет в долгосрочную любовную связь - есть риск разочароваться в человеке. Могут всплыть любовные треугольники или состоится эмоциональный разговор с вашей второй половинкой.

Лунное затмение для Львов

Гороскоп для Львов говорит о том, что представители знака задумаются над тем, чтобы поменять место жительства, получить гражданство, визу, вид на жительство в другой стране. Хорошее затмение для продажи.

Может открыться тайна вашей семьи.

Ждите новостей от родителей, предупредила астролог. Изменится состав семьи.

Некоторые Львы начнут работать дома, закончат ремонт или займутся новым дизайном.

Лунное затмение для Дев

Дев ждет важное знакомство. При этом с некоторыми людьми оборвутся связи. Также Девы будут заниматься переездом или поездкой (будут покупать билеты, бронировать отель и т.д.).

Не исключен конфликт или новость от сестры или брата.

Ваше хобби, особенно если оно связано с ведением блогов, может начать приносить доход.

Лунное затмение 16 мая 2022 для Весов

У Весов затмение состоится в сфере доходов. Представители знака поймут, что они себя недооценивают, что им мало платят за работу, что нужно поднимать стоимость услуг.

Какой-то источник дохода исчезнет. На работе не исключено сокращение, придется искать новую занятость. Если вы жили бесплатно, то после лунного затмения 16 мая придется платить аренду.

Затмение поможет Весам понять, в чем их сила и как ее применить.

Лунное затмение для Скорпионов

Затмение может принести Скорпионам брак или развод, а возможно и дать им необычные отношения. Вы что-то узнаете о другом человеке или о себе.

"Какая-то часть вас отомрет. Как змея, вы сбросите шкурку. Произойдет трансформация как физическая (например, пластическая операция), так и духовная. Как будто вы возвращаете себе свою силу и контроль над ситуацией. Вы увидите, что нужно исправить, от чего нужно избавиться. Могут отойти другие люди, с которыми вам не по пути", - рассказала астролог.

Лунное затмение часто ставит точку: вы можете уволиться, продать бизнес, может произойти завершение финансовых ситуаций.

Лунное затмение 16 мая 2022 для Стрельцов

У Стрельцов произойдет событие, которое избавит их от кармических долгов. Закончится что-то, что продолжалось длительное время (выплата долгов, закрытие кредитных карт и т.д.).

Некоторые Стрельцы могут переехать в другую страну в течение нескольких месяцев после лунного затмения. Это произойдет не без помощи извне. Может поменяться работа.

Стрельцы могут проявить себя в сфере благотворительности и волонтерства.

Откроется тайна из прошлого, которая теперь уже перестанет волновать Стрельцов. Представители знака избавятся от чувства вины и испытают облегчение.

Некоторым Стрельцам приснится вещий сон.

Лунное затмение для Козерогов

Кто-то из друзей покажет себя в новом свете - это может как приятно удивить Козерогов, так и разочаровать. Если вы расстанетесь с кем-то, то это навсегда.

Может полностью поменяться круг общения. В то же время появится группа единомышленников.

Хороший период для зачатия ребенка и беременности, говорит гороскоп на май 2022.

Козероги получат деньги за ранее проделанную работу. Не исключено признание заслуг и получение подарка.

Лунное затмение для Водолеев

Лунное затмение произойдет в секторе работы, карьеры и статуса. Высветится реальная ситуация относительно организации, в которой вы работаете. Например, компания закрывается или вас переводят на новую должность.

Затмение 16 мая 2022 очень удачное для того, чтобы открыть свой бизнес (лучше это делать после 5 июня, когда Меркурий повернется в прямое движение). Некоторые Водолеи сменят профессию или поднимутся по карьерной лестнице, получат награды.

Водолеям придется отстаивать свою репутацию. Некоторые представители знака будут искать свой путь в жизни, свою цель.

Ждите событий, связанных с родителями, особенно с отцом.

Лунное затмение 16 мая 2022 для Рыб

Рыбам нужно готовиться к переезду или поездке за границу. Если вы уедете по лунному затмению, то скорее всего это будет переезд навсегда.

Возможно международные контакты, наоборот, прекратятся.

В сфере финансов у Рыб все хорошо. Доходы увеличатся.

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