"Втянут третью страну в войну": астролог рассказала, когда Украина подпишет мирный договор с РФ

Переговоры Украины и России будут идти на поле боя.
10 мая 2022 года Юпитер входит в знак Овна на целый год. Как говорит астролог astro.medvedka, это довольно непростой и опасный период, который принесет немало испытаний Украине и миру.
В мире будет все больше цениться умение владеть оружием.
"Такое, как культ героя, одерживающий победу в битве, а также берущий на себя ответственность за других в решении проблем. Люди будут ценить свободу", - говорит астролог.
По ее словам, в этот период возможные гражданские войны в мире, вооруженные противостояния из-за сопротивления устаревшим авторитарным режимам.
Что касается войны в Украине астролог отмечает, что Россия попытается втянуть третью страну в конфликт.
"Возможное вовлечение в войну РФ против Украины других стран, а также разгорание новых военных конфликтов в мире", - добавила она.
Переговоры Украины и России будут идти на поле боя.
"Результаты будут продиктованы результатами на поле боя. Что будет на поле боя, именно так и будет результатом поля боя. Никакого полюбовного договора войны не будет и близки. То есть только с позиции силы, а не добровольно", - добавила она.
Точной даты подписания договора Украины и России астрологи назвать не могут, но отмечают, что боевые действия пока утихать не будут.
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Когда закончится война в Украине
Ранее астролог Англелина Михайличенко предупредила украинцев, что солнечное затмение 30 апреля может сильно повлиять на развитие войны в Украине. По ее прогнозу, новую фазу войны можно ожидать уже с 29 апреля.
Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.
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