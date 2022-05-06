Астролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантов

Астролог предупредил, что с 5 мая вероятны сильные ракетные удары.
Война в Украине идет уже третий месяц. Многие хотят вернуться домой и жить в мирной Украине.
Астрологи и эксперты все чаще отмечают, что есть вероятность утихания боевых действий летом 2022 года.
Известный астролог Дмитрий Уранус рассказал, когда Вооруженные силы Украины перейдут в наступление.
"Я думаю, когда Марс пойдет по Тельцу (июль-август) Украина их порвет!", – написал астролог в соцсети.
Астролог предупредил, что 5 мая – точный аспект соединения Солнца и Урана в Тельце и в течение суток-двух вероятны сильные ракетные удары по территории Украины, особенно по Киеву.
Поэтому жителям столицы не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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Когда закончится война в Украине
Ранее астролог Англелина Михайличенко предупредила украинцев, что солнечное затмение 30 апреля может сильно повлиять на развитие войны в Украине. По ее прогнозу, новую фазу войны можно ожидать уже с 29 апреля.
Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.
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