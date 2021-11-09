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Всасывает жир: назван идеальный продукт при гастрите и язве

9 ноября 2021, 00:22
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Некоторым людям это блюдо употреблять запрещено.

Кисель
Кисель полезен для желудка / Svetlana Gorlova / Flickr

Диетолог Татьяна Иванникова советует есть при гастрите в качестве перекуса кисель, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, кисель также хорошо употреблять людям с язвой.

Он питательный и калорийный. А еще - оказывает положительное воздействие на микрофлору кишечника, сокращая объем патогенной флоры и ускоряя рост полезных бактерий.

"Крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов. Этот напиток замедляет всасывание жиров, поэтому в кровь попадает меньшее количество холестерина", - сказала Иванникова.

Однако пациентам с сахарным диабетом его употреблять не рекомендуется из-за большого количества углеводов.

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Напомним, ранее сообщалось, что употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.

Также ранее эксперт обнародовали перечень осенних продуктов, которые способствуют похудению.

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диетолог гастрит
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