Диетолог назвала самые эффективные осенью продукты для похудения

Польза продуктов зависит от времени года.
Эксперт обнародовали перечень осенних продуктов, которые способствуют похудению, пишет Eat This! Not that!.
Диетолог Цзинаня Банна отмечает, что тыква богата питательными веществами и клетчаткой. Она способна утолить голод. А поскольку на 90% состоит из воды, является низкокалорийным продуктом. Поэтому идеально подходит для похудения.
Специалисты советуют добавлять тыквенное пюре без сахара в супы и смузи, а также смешивать его с овсяными хлопьями и ореховой пастой.
Кроме того, богатым витаминами осенним продуктом являются яблоки. В
По данным исследователей, в одном большом яблоке с кожурой есть 5,4 грамма клетчатки. А это - 19% от дневной нормы организма.
Рекомендуется окунать яблоки в миндальное масло. Таким образом они будут сытными и полезными. Также яблоки можно есть в салате с капустой и грецкими орехами.
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