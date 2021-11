Диетолог назвала самые эффективные осенью продукты для похудения

Похудение может быть легким с правильными продуктами / Steffan Jones / Flickr

Эксперт обнародовали перечень осенних продуктов, которые способствуют похудению, пишет Eat This! Not that!.

Диетолог Цзинаня Банна отмечает, что тыква богата питательными веществами и клетчаткой. Она способна утолить голод. А поскольку на 90% состоит из воды, является низкокалорийным продуктом. Поэтому идеально подходит для похудения.

Специалисты советуют добавлять тыквенное пюре без сахара в супы и смузи, а также смешивать его с овсяными хлопьями и ореховой пастой.

Кроме того, богатым витаминами осенним продуктом являются яблоки. В

По данным исследователей, в одном большом яблоке с кожурой есть 5,4 грамма клетчатки. А это - 19% от дневной нормы организма.

Рекомендуется окунать яблоки в миндальное масло. Таким образом они будут сытными и полезными. Также яблоки можно есть в салате с капустой и грецкими орехами.

