УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Названо самое вредное блюдо для завтрака

30 октября 2021, 01:39
Прослушать новость
Остановить

Есть продукты, которые ни в коем случае нельзя употреблять утром.

Завтрак должен быть полезным / pixabay.com

Американский диетолог Холли Кламер назвала блюдо, которое является самым вредным вариантом завтрака. По ее словам, это - выпечка, пишет Eat This Not That!

Специалист утверждает, что кексы и маффины домашнего производства - еда полезная. А вот - купленные в магазине и кафе могут быть очень вредными.

"Если раньше стандартный кекс весил около 40 граммов, то теперь его вес может быть даже более 100 граммов. Такой кекс из магазина или кафе может содержать от 500 до 700 килокалорий и столько же сахара, сколько банка сладкого газированного напитка", - утверждает диетолог.

По ее словам, в кексах из магазина совсем мало полезной клетчатки и очень много рафинированной муки и сахара.

Более того, их повсюду готовят на рафинированном масле, которое содержит вредные жирные кислоты омега-6. А именно они являются возбудителями воспалительных процессов.

Для приготовления полезного кекса, по словам Кламер, важно в правильных пропорциях смешать овсяную муку, сухофрукты и измельченные овощи.

Ранее Главред писал о самом низкокалорийном и сытном завтраке.

viber
завтрак диетолог рецепты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые модные пальто зима 2021 2022, которые позволят в лютый мороз выглядеть потрясающеСамые модные пальто зима 2021 2022, которые позволят в лютый мороз выглядеть потрясающе Светлана Лобода спела на Дне рождения скандального олигархаСветлана Лобода спела на Дне рождения скандального олигарха Гороскоп на 28 октября 2021 для всех знаков Зодиака: споры, огорчения или союз с противникамиГороскоп на 28 октября 2021 для всех знаков Зодиака: споры, огорчения или союз с противниками Байрактары - это выход ведения войны на совершенно другой уровеньБайрактары - это выход ведения войны на совершенно другой уровень Мать нашла тело дочери: в Хмельницкой области изнасиловали и убили молодую женщинуМать нашла тело дочери: в Хмельницкой области изнасиловали и убили молодую женщину
01:39

Названо самое вредное блюдо для завтрака

01:16

Самоубийства и паника: врач раскрыл мрачную картину с COVID-пациентами

00:51

Приметы на 30 октября: что нельзя делать в самый опасный день осени Видео

00:19

Гороскоп на 30 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или кардинальные перемены Видео

29 октября, пятница
23:55

В США рассекретили две версии происхождения коронавируса

Реклама
23:26

"Езжу аккуратно, без метадона": Комаровский заявил, что его могут "грохнуть"

22:59

ВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выход Видео

22:59

В прокат выйдет эпический фильм "Почему я живой" со звездой "Поймать Кайдаша" и "Киборгов"

22:40

"Дедушка хороший, чинил велосипеды в гараже": на Волыни пожилой мужчина насиловал 7-летнюю сироту Видео

22:25

Комаровской признался, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса

22:00

Целой семьи не стало в один миг: под Киевом загадочным образом скончались супруги и их дочь Видео

21:56

Молдова продлила контракт с Газпромом: когда начнутся поставки Видео

21:38

В масштабном пожаре в Днепре погибли близнецы, остальных жильцов спасла кошка: как все произошло Видео

21:19

С лоукоста на шикарный Rolls-Royce: в Борисполе засекли необычного пассажира

20:52

США обвинили Россию в обострении ситуации на Донбассе

20:45

Роман Цимбалюк: Россияне, которых "нет" на Донбассе, собрались сбивать украинские Байрактары

20:41

Жуткая находка в Днепре: сын обнаружил тело отца в багажнике с пробитой головой

20:37

Черная пятница 2021: как не покупать лишнего в день распродаж - советы шопоголикам

20:22

Россия прекращает поставки угля в Украину: в Минэнергетики оперативно нашли выход из этой ситуации Видео

20:08

50 оттенков смеха: новый выпуск Женского квартала обещает быть настоящим праздником юмора

Реклама
20:02

В Италии мощный взрыв разрушил жилой дом, есть жертвы

20:00

Виталий Портников: Путин и Лукашенко опять поссорились

19:56

Больше не будет 8 тыс грн от Зеленского: на Банковой назвали сценарий локдауна в Украине для бизнеса

19:46

На лице не осталось живого следа: в Киеве пассажиры зверски избили таксиста за просьбу одеть маски

19:42

Брокколи и шпинат: как восстановить и улучшить зрение с помощью правильного питания

19:36

В Киеве посреди дороги провалился асфальт: какие улицы перекрыты

19:20

На Закарпатье заживо сгорели бабушка и ее 4-летний внук

19:20

Возобновление крупномасштабных боевых действий на Донбассе практически неизбежно мнение

19:07

Наши в городе: ТОП-7 голливудских знаменитостей с украинскими корнями

19:04

В Днепре борются за жизнь роженицы: у нее обнаружили коронавирус и рак

18:40

Bayraktar на Донбассе – это защита Украины: Зеленский предупредил о новых контрударах ВСУ

18:39

В метро Киева озвучили штрафы за пользование транспортом без COVID-сертификата

18:38

В Киеве таксист Bolt выгнал ню-модель из авто и ударил по голове, потому что не понравилась ее поза Видео

18:07

Россияне используют криминалитет и местную власть для дестабилизации ситуации в регионах - лидер Правого сектора

18:03

Нафтогаз изменил цены для украинцев: сколько придется платить Видео

17:55

Магнитные бури в ноябре 2021: расписание опасных для сосудов дней Видео

17:53

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

17:50

Газпром по указке Путина взвинтит закачку в ПХГ: в Европе резко снизилась цена на газ Видео

17:43

Ажиотаж во всех учреждениях Харькова: горожане боятся введения "красной" зоны в понедельник

17:27

Сон с пятницы на субботу: сбывается ли он

Реклама
17:21

Мэрия Чернигова планирует единственной в стране поднять тарифы на отопление

17:03

Толпятся без масок: возле пункта вакцинации в Киеве внезапно возникла огромная очередь Видео

16:44

На Тернопольщине мужчина за два дня потерял из-за COVID-19 мать с бабушкой

16:43

Вопреки недугу: звёздный винничанин с ДЦП после сотен отказов таки нашел работу Видео

16:40

Лунный гороскоп на неделю 1-7 ноября: приятное стечение обстоятельств или удача во всех начинаниях Видео

16:31

Артур Логай рассекретил, как его жена реагирует на партнершу по Танцам со звездами

16:29

Удар Украины по рискам срыва отопительного сезона: Шмыгаль назвал сценарий отказа от газа Видео

16:10

"Снежный ком отступает": Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине Видео

15:58

Коллаборация Puma и Butter Goods: вдохновленные 90-ми новости компании

15:56

Снег уже в ноябре: украинцев предупредили о резкой перемене погоды Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять