Названо самое вредное блюдо для завтрака

Завтрак должен быть полезным / pixabay.com

Американский диетолог Холли Кламер назвала блюдо, которое является самым вредным вариантом завтрака. По ее словам, это - выпечка, пишет Eat This Not That!

Специалист утверждает, что кексы и маффины домашнего производства - еда полезная. А вот - купленные в магазине и кафе могут быть очень вредными.

"Если раньше стандартный кекс весил около 40 граммов, то теперь его вес может быть даже более 100 граммов. Такой кекс из магазина или кафе может содержать от 500 до 700 килокалорий и столько же сахара, сколько банка сладкого газированного напитка", - утверждает диетолог.

По ее словам, в кексах из магазина совсем мало полезной клетчатки и очень много рафинированной муки и сахара.

Более того, их повсюду готовят на рафинированном масле, которое содержит вредные жирные кислоты омега-6. А именно они являются возбудителями воспалительных процессов.

Для приготовления полезного кекса, по словам Кламер, важно в правильных пропорциях смешать овсяную муку, сухофрукты и измельченные овощи.

Ранее Главред писал о самом низкокалорийном и сытном завтраке.