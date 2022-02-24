Удобрять нужно уже сейчас: чем подкормить декабрист, чтобы он зацвел

Если рождественник зацвел в декабре - это хорошая примета / Фото ua.depositphotos.com

Декабрист, рождественник или шлюмбергера - одно из самых популярных комнатных растений. Его можно встретить практически на каждом подоконнике. Этот цветок привлекает внимание цветоводов своим красивым цветением и неприхотливостью в уходе.

Декабрист - народное название, которое растение получило благодаря тому, что цветет зимой. Декабрист начинает цвести в конце ноября-начале декабря и радует своим видом несколько месяцев. Но чтобы насладится красивыми бутонами рождественника, когда за окном бушует вьюга, нужно позаботиться о растении весной.

Что нужно декабристу для пышного цветения

Очевидно, что чем сильнее растение, тем охотнее оно будет цвести. Растение декабрист необходимо удобрять постоянно, подкормки прекращают только осенью - за некоторое время до цветения. Последняя подкормка должна приходиться на ноябрь, а уже в декабре на цветке появляются бутоны.

В марте у рождественника начинается период активного роста, поэтому именно с первого месяца весны нужно вносить подкормки. Если растение живет в квартире, то делать это советуют дважды в месяц.

Чем подкормить декабрист, чтобы он зацвел

Весной и летом рождественник активно наращивает зеленую массу, поэтому в это время года будут уместны азотные подкормки. Удобрение вносят вплоть до начала ноября, а затем делают месячный перерыв.

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В ноябре-декабре у цветка заканчивается период покоя, и он начинает формировать бутоны. В этот период декабристу нужны фосфорно-калийные подкормки. Такое удобрение позволит растению образовать большое количество цветков.

Удобрять декабрист во время цветения также нужно фосфором и калием - это поможет растению долго не сбрасывать цветы и накопить питательные вещества для дальнейшего роста.

Название "декабрист" растение получило благодаря тому, что цветет зимой / Фото ua.depositphotos.com

Как приготовить удобрение для декабриста в домашних условиях

Есть масса способов не тратить деньги и приготовить удобрение для цветов в домашних условиях. Рождественнику понравятся подкормки из древесной золы, сахара, перекиси водорода, борной кислоты и чая.

А еще можно угостить кактус Шлюмбергера настоем из свежих яблок. Для приготовления этого удобрения в домашних условиях вам понадобятся 2-3 зеленых яблока и 500 мл воды. Плоды нужно нарезать мелкими ломтиками, залить водой и дать настояться в течение двух суток. После этого яблочную воду используют для полива.

Удобрение из яблок для декабриста совершенно безвредно и может применяться на любых стадиях развития растения. Частота подкормки тоже никак не ограничивается.

Декабрист зацвел - приметы

Кактусу Шлюмбергера приписывают множество почти что магических свойств. Считается, что его хорошо заводить в жилище с негативной атмосферой - декабрист способен "фильтровать" отрицательные эмоции. А еще он поглощает конфликты между людьми и отлично подойдёт для молодожёнов. Цветку также приписывают способность смягчать суровый характер диктаторов.

Если декабрист зацвел в декабре - весь год у семьи будут все стабильно с финансами.

Если рождественник зацвел раньше декабря - его владельца ждет свадьба или приятное знакомство.

Если декабрист зацвел в апреле — готовьтесь к финансовым трудностям и проблемам на работе.

Цветение в октябре говорит о хорошей прибыли или рождения ребёнка.

Если декабрист зацвел позже обычного срока, это грозит денежными трудностями, болезнями и проблемами в семье.

Если декабрист не цветет много лет, значит в доме царит слишком негативная атмосфера, а отношения между домочадцами не очень хорошие.

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