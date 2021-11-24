Ритуалы на Новый год 2022, которые привлекут невероятную удачу, здоровье и мощную энергию денег

Простые ритуалы в новогоднюю ночь усилят денежный поток и помогут привлечь счастье.
Новогодняя ночь наполнена не только весельем, запахом мандаринов и аппетитным оливье на столе, но и удивительной сильной энергетикой, которая может исполнять любые желания и самые заветные мечты. Атмосфера чаяний множества людей создает идеальный фон, в котором всегда есть место новогоднему чуду.
Немаловажно знать как правильно загадать желание, чтобы вселенная услышала его и безошибочно воплотила в жизнь. Четкий запрос, который подкреплен определенными ритуалами, поможет вам приблизить осуществление мечты.
О том, сколько дней отдыха подарят нам новогодние праздники, читайте в нашем материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.
Новый год 2022 – ритуал на счастье
В канун Нового года 31 декабря в 23:00 необходимо зажечь шесть свечей. На листке бумаги напишите свое желание и время, когда оно должно сбыться. Должно получиться шесть листочков с желаниями. Ровно в полночь, под бой курантов, нужно поочередно сжигать бумажки и пустив пепел по ветру трижды сказать:
Все мое мне вернется – птицей счастья обернется.Реклама
Новогодние ритуалы на деньги
Чтобы привлечь в жизнь мощный денежный поток, необходимо в новогоднюю ночь провести простой ритуал, который позволит укрепить материальное положение. 31 декабря незадолго перед полуночью нужно набрать в ванную немного холодной воды. В полночь нужно создать поток: включаем кран с водой и открываем слив. В струю воды помещаем еловую или сосновую ветку. После наступления Нового года этой веткой нужно окропить углы дома, приговаривая:
Открываю двери денежному потоку! Убираю преграды и препятствия! Запускаю механизм богатства!
Воду в кране можно закрыть только после того, как обойдете все помещения в доме.
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Другой простой ритуал, который поможет привлечь в дом деньги, это обряд на тесто. Для этого нужно приготовить дрожжевое тесто и когда оно начнет подниматься, нужно смять его три раза приговаривая:
Тесто, как ты растешь, вверх поднимаешься, да вширь и вниз разрастаешься, так бы и в доме моем деньги водились, разрастались и во веки вечные ни за что не кончались.
Ритуал на здоровье
Для того, чтобы похвастаться богатырским здоровьем в канун Нового года нужно символически промести квартиру от окна до порога специальным веником, собранным из целебных осенних трав при этом приговаривать:
Уходите хвори, не нужны более!
После чего этот веник нужно вынести за порог и выкинуть, а еще лучше сжечь.
Приметы на удачу в Новом году
- Если встретили бездомное животное нужно обязательно накормить его, а еще лучше забрать к себе – весь год будет сопутствовать успех.
- Встретить большую добрую собаку – счастливый знак, особенно если животное подбежит к вам.
- Если за праздничным столом кто-то чихнет – для всех присутствующих год будет удачливым.
- 1 января в дом первым войдет мужчина – к счастью и благополучию, женщина – к новостям.
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