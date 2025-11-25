Укр
"Трампу глубоко наплевать": появился тревожный сценарий завершения войны

Алексей Тесля
25 ноября 2025, 12:10обновлено 27 ноября, 21:47
531
Для Дональда Трампа определяющим фактором является необходимость скорейшего завершения войны.
Трамп хочет создать "фонд победы" для Украины
Дональд Трамп давит на обе стороны для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОП

Важное из заявлений Клочка:

  • Заморозка по линии фронта - это серьезный репутационный удар
  • Трампу безразличный условия завершения войны

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок заявил о том, что так называемый мирный план президента США Дональда Трампа является элементом системного давления и на Украину, и на РФ с целью заморозить войну.

"Единственный момент - для украинской власти заморозка, даже по линии фронта, - это очень серьезный репутационный удар", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт предупреждает о том, что эта ситуация будет использоваться политическими оппонентами как небезосновательные аргументы обвинений в неэффективности власти в противостоянии российской агрессии. Причем ключевым элементом станет вопрос коррупции.

По его словам, для президента США Дональда Трампа определяющим фактором является необходимость скорейшего завершения войны.

"Для него война должна закончиться, но то ли из-за русского языка, или из-за русской церкви, или по линии, где будет проходить граница - ему на это глубоко наплевать. Абсолютно. Так же, как и многим европейцам. Зато для Украины этот вопрос принципиальный", - указал аналитик.

Американский план окончания войны
/ Инфографика: Главред

При этом он уточнил, что появление мирного плана США по урегулированию в Украине было прогнозируемо.

"К самому плану у меня есть вопросы. Я не думаю, что он будет таким, как о нем сегодня пишут. Он будет несколько иного формата", - добавил Клочок.

Мирные переговоры: позиция СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Киев тщательно анализирует каждое предложение международных партнёров и чётко формулирует собственные позиции. Он подчеркнул, что любые решения, которые подрывают суверенитет государства, создают угрозу для безопасности граждан или пересекают украинские "красные линии", являются недопустимыми и не могут рассматриваться как основа для компромисса. Эти положения, по его словам, остаются неизменными в любых переговорах и дискуссиях.

Европейские лидеры обратили внимание на то, что представленный США план нуждается в дополнительной проработке. Этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы.

Ранее сообщалось о том, что президент США заявил, что Украина должна принять "мирный план", который предложила Америка, до четверга. Трамп считает, что День благодарения, который в США празднуют 27 ноября, является "подходящим временем" для Украины.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Больше новостей:

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Валерий Клочок Мирный план Трампа
