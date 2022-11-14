Топ-9 комнатных растений, которые очищают воздух от пыли, табачного дыма и токсинов

Комнатные растения, которые очищают воздух - список / Фото ua.depositphotos.com

Для того, чтобы очистить и увлажнить воздух в квартире, совсем необязательно покупать кондиционер, увлажнитель и освежитель воздуха. Достаточно лишь приобрести комнатные растения - они прекрасно справляются с этими задачами. Кроме того, насыщают воздух кислородом и очищают от вредных примесей.

Комнатные растения, которые лучше всего очищают воздух в квартире

Фикус. Коэффициент очистки 8,0.

Этот растение поглощает бензол, формальдегид и аммиак, а также эффективно очищает воздух от пыли.

Шеффлера. Коэффициент очистки 8,0.

Шеффлера - идеальное растение для курильщика. Она поглощает смолы табачного дыма и никотин.

Также шеффлера нейтрализует бензол, формальдегид и толуол.

Драцена. Коэффициент очистки 7,8.

Хорошо нейтрализует пары формальдегида в помещении. Растение поглощает частицы трихлорэтилена и бензола, попадающие в комнату с улицы, а также от чистящих средств и бытовой химии.

Какие необычные свойства приписывают драцене, читайте в материале Предупредит о горе в семье: можно ли держать дома драцену и какие суеверия с ней связаны.

Хлорофитум. Коэффициент очистки 7,8.

Это растение необходимо в первую очередь жителям мегаполисов. Оно поглощает выхлопные газы и справляется с продуктами сжигания газа. Поэтому рекомендуется располагать цветок на кухне вблизи газовой плиты.

Спатифиллум или "женское счастье". Коэффициент очистки 7,5.

Растение способно справляться с множеством токсинов, в том числе и с аммиаком. Также спатифиллум повышает влажность воздуха.

Диффенбахия. Коэффициент очистки 7,3.

Это комнатное растение стоит приобрести тем, у кого дома на полу паркет. Диффенбахия борется с такими опасными веществами как ксилол и толуол, которые он выделяет. Также растение эффективно поглощает формальдегид.

Бегония. Коэффициент очистки 6,9.

Если вы часто пользуетесь бытовой химией, то бегония вам просто необходима - она отлично борется с парами различных химических соединений.

Как ухаживать за бегонией, читайте в материале: Что делать, если бегония не цветет: как заставить растение выпустить бутоны.

Сансевиерия или "тещин язык". Коэффициент очистки 6,8.

Фитонциды этого растения успешно борются со стрептококками, которые способны вызывать различные воспалительные процессы в организме (ангину, пневмонию, скарлатину).

Также сансевиерия уменьшает содержание микробов в окружающем воздухе и поглощает все виды опасных примесей кроме аммиака.

Алоэ. Коэффициент очистки 6,5.

Алоэ очень эффективно очищает воздух в квартире. Цветок поглощает до 90% формальдегида, выделяемого внутри помещения.

Кроме того, листья растения выделяют большое количество фитонцидов, под воздействием которых укрепляется иммунитет человека, улучшаются мыслительные процессы мозга.

Где поставить комнатные растения, которые очищают воздух

На кухне. Так как в этом помещении часто присутствует дым и копоть, комнатные цветы помогут их нейтрализовать и очистить воздух.

В спальне. В ночные часы растения поглощают кислород, поэтому в комнате, в которой вы спите, не стоит держать более 4-5 вазонов.

В спальне рекомендуется поставить комнатные растения, которые способны выделять эфирные масла. Это способствует здоровому сну, вы забудете о бессоннице и депрессии. К таким цветам относится, например, герань.

Растения, выделяющие кислород ночью, это:

каланхаое;

фикус Бенджамина;

алоэ вера;

сансевиерия ("тёщин язык");

орхидея;

герань;

пальма Арека;

зигокактус ("декабрист");

гербера.

Ранее Главред писал, чем подкормить герань в домашних условиях и как заставить декабрист цвести при помощи всего лишь двух таблеток из аптечки.

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