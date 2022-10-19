Такого пышного цветения вы еще не видели: бабушкина подкормка для герани и всех растений

Чем подкормить герань в домашних условиях / Фото ua.depositphotos.com

Герань – очень популярное растение среди цветоводов, поскольку отличается неприхотливостью, но при этом очень красиво цветет. Кроме того, пеларгония хорошо очищает воздух и обеспечивает надежную защиту от комаров или моли.

Чтобы герань пышно и долго цвела, растение нужно подкармливать. По словам опытных цветоводов, самое хорошее удобрение для герани (по крайней мере, из тех, которые можно легко приготовить дома) - это подкормка из йода. Прочитать, как работает это проверенное удобрение для комнатных цветов, можно в материале Будет пышно цвести: как приготовить лучшее удобрение для герани из одного препарата из аптечки.

Подкормка герани народными средствами

Есть еще одна бабушкина подкормка для герани, которая готовится очень просто, а ингредиенты для нее вы точно найдете у себя на кухне. Вам понадобится лишь свекла, вода и литровая банке.

В чем польза свеклы для растений? Этот корнеплод содержит массу полезных питательных веществ, в том числе калий, фосфор, кальций, железо, магний, бор, цинк, марганец, а также комплекс витаминов и аминокислот, которые положительно сказываются на росте и цветении растений.

Для приготовления подкормки понадобится свекла среднего размера. Ее необходимо хорошенько помыть и нарезать на небольшие кусочки.

Свеклу нужно порезать на кусочки / скриншот

Нарезанную свеклу сложить в литровую банку и залить горячей водой (около 60°). Далее банку закрыть крышкой и оставить настаиваться в течение 3-4 дней.

Свеклу сложить в банку и залить водой / скриншот

Потом свекольный настой необходимо процедить и развести 1:3, то есть добавить три литра воды. Такой подкормкой можно поливать растения под корень.

Кстати, такое простое свекольное удобрение стимулирует пышное и продолжительное цветение всех комнатных растений, в том числе денежного дерева, герани, фиалок, орхидей, декабриста.

Ранее Главред писал, как заставить декабрист цвести при помощи всего лишь двух таблеток из аптечки.

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