Предупредит о горе в семье: можно ли держать дома драцену и какие суеверия с ней связаны

Можно ли держать дома драцену / Фото ua.depositphotos.com

Драцена – это красивое и неприхотливое комнатное растение, которое часто можно встретить на подоконниках как офисе, так и дома. Как и большинству растений, ей приписывают множество необычных, чуть ли не магических свойств. Верить ли этим суевериям или нет - личное дело каждого, но из любопытства можно разобраться, что означает драцена в доме и какие приметы с ней связаны.

Драцена - приметы и суеверия

Считается, что драцена – дерево любви, которое приносит благополучие в отношениях со второй половинкой. Если вы хотите гармонизировать отношения в паре, то это растение может помочь своей энергетикой.

Кстати, чем пышнее разрастается цветок, чем больше у него появляется листиков, тем сильнее любовь у вашего партнера.

Драцену советуют заводить семьям, в которых часто бывают ссоры и конфликты, а также одиноким людям, чтобы они в скором времени нашли свою вторую половинку.

Драцена помогает не только в любви, но и в финансовых делах. Согласно приметам, это растение поспособствует материальному благополучию и приходу денег в дом.

Драцена незаменима как в офисе, так и дома / Фото ua.depositphotos.com

Эзотерики уверены, что драцена может разрушать в помещении плохую энергетику, помогает справиться не только с плохим настроением и депрессией, а еще - придает сил и избавляет от апатии.

Драцена избавляет от комплексов. Если человек робок и нерешителен, не может найти друзей, ему тяжело даются любые житейские и рабочие вопросы, то ему непременно стоит завести это растение.

Драцена - идеальное растение для офиса или рабочего кабинета. Этот цветок умеет справляться с вредными магнитными излучениями, которые присутствуют в нашей жизни благодаря бытовой технике и компьютерам.

Можно ли дарить драцену?

Однозначно да. Особенно удачным такой подарок будет для одиноких друзей или подруг - растение поможет им встретить свою любовь.

Также драцену можно дарить на свадьбу. Ведь она считается хранительницей домашнего очага.

Что значит если цветет драцена

Драцена цветет, но случается это очень редко. Если ваше растение расцвело, значит вам скоро повезет либо в карьерном плане, либо в финансовом.

Считается, что цветение драцены является знаком судьбы, повышается возможность выигрыша в лотерею или азартные игры.

Драцена цветет, но очень редко / Фото ua.depositphotos.com

Печальные приметы, связанные с драценой

Согласно суевериям, если растение без видимых причин погибает, ждите смерти одного из супругов.

Если на драцене в период ее засыхания появились "кровавые слезы"", то один из супругов погибнет от насилия.

Ранее Главред писал, какие растения способны принести удачу и помочь справиться со стрессом.

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