Королева комнатных растений: как заставить бегонию цвести в домашних условиях

Бегония - это великолепная роза без шипов / Фото pixabay.com

Бегония - королева комнатных растений, она выглядит просто роскошно во время цветения, создавая вокруг себя атмосферу праздника. Ее называют "розой без шипов", ведь цветки бегонии действительно напоминают бутоны розы, другие - похожи на гвоздику или пион. Цветы бегонии бывают крупными и мелкими, простыми и махровыми, а цветовая гамма огромна - от белого, желтого, розового, красного и до всевозможных переходных оттенков.

Впрочем, не каждому цветоводу удается насладиться такой красотой. Можно годами держать дома это растение, но так и не увидеть буйство красок. Возникает резонный вопрос - почему бегония не цветет? Ответ прост: скорее всего уход за бегонией оставляет желать лучшего.

Почему бегония не цветет в домашних условиях

Бегония не цветет по множеству причин:

растение находится в тени;

неправильный полив и сухой воздух;

у бегонии не было периода покоя;

растение атаковали вредители;

бегонии не хватает удобрений или, наоборот, наблюдается их переизбыток;

сожжена корневая система.

Бегония - уход и полив, температура и влажность

Бегония - светолюбивое растение. При этом прямые солнечные лучи повредят листьям, поэтому летом нужно устроить растению рассеянное освещение.

Чтобы заставить бегонию цвести, необходимо выставить вазон с растением на подоконник на юго-восточных или юго-западных окнах и обеспечить дополнительное освещение, если солнечный день короткий.

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Бегония испытывает стресс во время колебаний температур, поэтому растение не нужно ставить на сквозняке. Комфортная температура для бегонии – это +22 градуса в весенне-летний период и +15 градусов - в зимний.

Если ваша бегония не цветет, то внимательно осмотрите растение. Если подсыхают кончики листьев, то растению явно не хватает влаги. Нужно ввести постоянный полив небольшими порциями. При этом сливать лишнюю воду из поддона и следить за тем, чтобы почва не раскисала и не пересыхала.

Бегония не любит сухой воздух и не будет цвести в таком помещении. Чтобы исправить ситуацию, поставьте рядом с вазоном смоченный мох-сфагнум или емкость с водой. Чтобы увлажнить воздух в квартире зимой, повесьте на батарею влажное полотенце – это идеальный вариант, чтобы заставить бегонию цвести.

Заставить бегонию цвести можно, удобрив комплексом минералов. Но важно помнить, что бегония не цветет от переизбытка азота, поэтому его нужно исключить в период закладки бутонов.

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Как заставить цвести бегонию в домашних условиях

Заставить бегонию цвести дома можно. Нужно лишь соблюдать все вышеперечисленные правила и пойти на небольшую хитрость - устроить растению период покоя, ведь именно в это время бегония закладывает почки, которые будут распускаться весной.

Как отправить бегонию на период покоя:

сократить освещение до 7 часов в день;

накрывать бегонию непрозрачным полотенцем или колпаком;

температуру воздуха понизить до 17 градусов в дневное время;

постепенно сокращать полив.

Потом, чтобы добиться цветения бегонии, нужно постепенно увеличивать объемы увлажнения и освещение и переставить растение в теплое место. Повышать температуру воздуха мягко.

Оптимальный период покоя у бегонии - с середины-конца ноября до середины-конца февраля.

Когда и сколько цветет бегония

У опытных цветоводов получается наслаждаться цветением бегонии по полгода-год. Первые бутоны могут сформироваться в конце апреля, в мае они зацветут. В таком случае растение порадует цветением до октября.

Чтобы добиться пышного цветения бегонии специалисты советуют срезать все женские цветы (потому что они будут забирать силы для формирования "коробочки" с семенами) и подкармливать растение трижды в месяц.

Как определить мужские и женские цветы у бегонии, смотрите на видео:

И еще один совет: бегония – растение, которое никогда не зацветет, если не ей не создали все условия для периода покоя. При этом она не любит, когда ее "будят" ее раньше времени.

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