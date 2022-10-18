Две таблетки из аптечки заставят декабрист цвести: чем подкормить рождественник в домашних условиях

Что делать, если не цветёт декабрист? Конечно же, нужно немного подкормить растение. Именно подкормка даст ему энергию для наращивания роскошных бутонов.
Декабрист – роскошный цветок, который не только приживется в любом доме, но и безусловно украсит его своими яркими цветами. Но главная его особенность в том, что он цветет он тогда, когда все другие растения находятся в состоянии покоя. Готовится к зимнему цветению рождественник весь год, и главная задача любого цветовода - помочь любимцу справиться с этой задачей. Главред разобрался, что нужно декабристу для пышного цветения.
Особенно важны для цветения декабриста подкормки, которые дают энергию для наращивания бутонов. Октябрь – это как раз хорошее время, чтобы заняться внесением дополнительных питательных элементов.
Чем подкормить декабрист, чтобы он зацвел
Рождественник - очень неприхотливое растение, и каждый цветовод подкармливает его по-разному. Можно использовать древесную золу, банановую кожуру, борную кислоту и даже яблочную подкормку. О том, как приготовить эти удобрения в домашних условиях, вы можете прочитать в материале: Удобрять нужно уже сейчас - чем подкормить декабрист, чтобы он зацвел.
Есть еще один способ приготовить удобрение для декабриста в домашних условиях. Для этого понадобятся средства, которые есть в каждой аптечке, и это - активированный уголь и аспирин.
Итак, возьмите одну таблетку активированного угля, покрошите и рассыпьте по поверхности земли в горшке. Затем слегка разрыхлите землю зубочисткой.
Далее растворите одну таблетку аспирина в литре воды, размешайте и побрызгайте растение. Этим же раствором полейте рождественник. Оставшийся раствор уберите в холодильник. Процедуру нужно будет повторить три раза по мере высыхания земли.
Смотрите видео - Что нужно декабристу для пышного цветения:
Ранее Главред писал, как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукой.
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