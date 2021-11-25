Топ-3 знака зодиака, которым Новый год 2022 принесет головокружительные перемены в жизни

Кому из знаков посчастливится официально оформить отношения.
Наступающий 2022 год будет проходить под эгидой Черного Водяного Тигра. Этот год обещает удивлять неожиданными поворотами событий, а люди, которые умеют быстро приспосабливаться к быстро изменяющимся ситуациям и принимают решения долго не думая, могут рассчитывать на успех.
О том, как в наступающем году знаки зодиака будут распоряжаться финансами и кому посчастливится приумножить состояние, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра.
Среди всех представителей зодиакального круга, астрологи выделяют три, которым в следующем году может подвернуться возможность изменить свою жизнь.
Рак
В профессиональной жизни Раков все будет стабильно и каких-то потрясающих изменений ждать не стоит. Наибольшие изменения претерпит личная жизнь. Свободным Ракам выпадает возможность в следующем году встретить человека, с которым они захотят связать свою судьбу. Не исключено, что уже к концу года вы поменяете свой статус. Касается это и семейных представителей знака, вы можете пережить предательство своего возлюбленного, от которого будет сложно оправиться.
Весы
В наступающем году Весы окажутся на раздорожье. Судьба подкинет им нелегкий выбор между карьерой и личной жизнью. Не спешите принимать решение, необходимо тщательно обдумать каждую мелочь. Важно понять свои истинные желания и взять в помощники интуицию – ее подсказки, вкупе с логическими рассуждениями, обязательно помогут найти свое призвание. Сложно разобраться в чувствах – визуализируйте их выписав на листе бумаги позитивные и негативные стороны своего решения.
Скорпион
2022 год для Скорпионов не будет легким. Сидеть сложив руки вам не доведется, а вот продемонстрировать свои профессиональные навыки и заработать дополнительные очки в глазах руководства придется. Путь к карьерным вершинам в следующем году будет трудным, но вам удастся достичь желаемого. А вот в личной жизни вам может улыбнуться удача. Не исключено, что вы встретите человека с которым захочется построить крепкие и гармоничные отношения. Этот роман может настолько вас захватить, что дело может дойти до свадьбы!
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