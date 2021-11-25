Как встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу, и необычайное везение с деньгами

Как встречать 2022 год по знакам зодиака / ua.depositphotos.com/

2022 – год Тигра, станет временем неожиданных перемен и кардинальных трансформаций для многих представителей зодиакального круга. Энергичный и смелый покровитель года запишет в любимчики людей, которые не боятся идти на риск и упорно работать, доводя дело до конца и не бросая начатого на полпути.

О том, кому из знаков китайского гороскопа в следующем году получится привлечь фортуну на свою сторону, читайте в нашем материале: Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра.

Чтобы привлечь удачу в год Тигра, необходимо заранее позаботиться о том, чтобы в доме в новогоднюю ночь был талисман с хозяином наступающего года. Это может быть как статуэтка и чашка и изображением тигра, так и украшение, которое вы будете носить с собой. Декор в морском стиле усилит стихию Воды и наполнит дом позитивной энергетикой.

Как встречать 2022 год по знакам зодиака

Овен

Год Тигра сулит Овнам необычайные достижения и карьерный успех. Чтобы усилить влияние позитивной энергии, необходимо обратить внимание на все оттенки красного, как в наряде, так и в интерьере. Такая смелость впечатлит Черного Тигра и он не будет скупиться на подарки судьбы. Задобрить Тигра помогут мясные блюда на гриле или шашлык, а также зелень и овощи. Елочная игрушка в виде покровителя года также поможет добиться расположения.

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Телец

Тельцам, чтобы с уверенностью смотреть в будущее и встречать необычайные жизненные перемены и добиваться признания необходимо угодить Тигру. Выбирайте наряд в оттенках розового, охры или алого. Выигрышными будут также черный и белый цвета. Продумайте свой образ за несколько дней др Нового года, Тигр не потерпит спешки. Чтобы привлечь деньги, следует поставить елку на юге, севере или востоке комнаты.

Близнецы

Чтобы привлечь расположение Тигра и обеспечить себе удачу на весь следующий год, Близнецам необходимо остановить свой выбор на оттенках голубого, серебристого и черного цветов. На новогодний стол нужно подавать апельсины, они символизируют золото и помогут обрести финансовую стабильность. Поможет воплотить все планы в жизнь и рисунок восходящего солнца, причем его можно как нарисовать самостоятельно, так и приобрести уже готовый.

Рак

Чтобы заручиться поддержкой Тигра Ракам необходимо тщательно продумать свой новогодний гардероб. Желательно купить какой-то новый аксессуар, который подчеркнет вашу индивидуальность. Серебряные украшения и жемчуг смогут усилить позитивную энергетику. На новогодний стол можно подать запеченную в духовке утку с необычным ягодным соусом.

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Лев

Львам нужно держать интригу о том, как они распланировали проведение новогоднего праздника. Украшайте интерьер и елку игрушками золотистого цвета, жемчужным свечами, пламя которых обеспечит магическую атмосферу. Отдавайте предпочтение наряду, который подчеркивает фигуру с оригинальными декоративными элементами и глубокими вырезами.

Дева

Практичные и рациональные Девы смогут удивить Тигра тем, что потратят на подготовку к празднику минимум ресурсов, однако и новогодний стол и декор квартиры будет впечатляющим. Удачу в наступающем году Девам помогут привлечь наряды в оттенках синего и черного и украшения из жемчуга. Не забывайте о статуэтках в форме Тигра.

Весы

Для того, чтобы вас не поглотила предновогодняя суете нужно распланировать все заранее. Не стоит откладывать на последний момент выбор новогоднего наряда, покупку подарков и поход в супермаркет за продуктами для новогоднего застолья. Выбирая праздничный наряд, остановите свое внимание на винтажном, романтическом и ретро стиле.

Скорпион

Чтобы сотворить настоящее новогоднее чудо Скорпионам нужно добавить в интерьер побольше мерцающих огней, свечей и наполнить комнату головокружительными ароматами. Декор – золотистый или оттенки красного. В приготовлении мясных блюд используйте оригинальные маринады на основе вина и пряностей.

Стрелец

В Стрельцах Тигр видит охотников, которых не очень жалует, поэтому вам придется постараться, чтобы завоевать расположение большой кошки. В нарядах отдавайте предпочтение песочной гамме, а также оттенкам зеленого и желтого. Чтобы привлечь в дом удачу и благополучие Стрельцам нужно разместить в центре комнаты букет хризантем. В блюда добавлять побольше пряностей корицу, ваниль и гвоздику.

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Козерог

Представителям знака стихии Земли необходимо остановить свои выбор на нарядах в стиле ретро или классике. Изумрудный или оливковый оттенки принесут вам удачу в следующем году. Украсить елку можно винтажными игрушками, найденными у бабушки в кладовке. Они станут прекрасным дополнением к наряду. Ну и конечно на праздничном столе отведите место традиционному новогоднему блюду – салату Оливье.

Водолей

Водолеям, при выборе наряда для новогодней ночи, необходимо обращать внимание на оттенки синего и голубого. Сдержанность и элегантность, без вызывающих деталей и дерзких вырезов – то, что нужно, чтобы привлечь успех и повысить свой авторитет в наступающем году.

Рыбы

Тигр любит рыбу, поэтому его необходимо просто ослепить. Выбирайте наряды белых и серебристых оттенков, не обделяйте вниманием пайетки и стразы – вы можете себе это позволить в новогоднюю ночь. Украшения морской тематики, жемчуг, кораллы или ракушки помогут привлечь гармонию в супружеские отношения.

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