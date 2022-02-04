Специи - на страже здоровья цветов: как приготовить дешевое и действенное удобрение дома

Специи можно использовать как удобрение для растений / Коллаж ua.depositphotos.com, pixaby

Если у вас дома завалялись специи с истекшим сроком годности, то не спешите отправлять их в мусорное ведро. Ведь некоторые специи можно использовать как удобрение для комнатных растений.

Какие специи можно использовать как удобрение для цветов

Для подкормки растений можно использовать куркуму, имбирь, корицу, гвоздику, базилик, мяту, чабер, молотый красный и черный перец, лавровый лист.

К слову, для обработки маленьких растений, в том числе и рассады, нельзя использовать шалфей. Он может спровоцировать задержку роста.

Самый простой способ использовать специи как удобрение - это перемолоть их в порошок, смешать с водой и опрыскивать растения. Также можно добавить специи в компост.

Можно и приготовить настой из специй, который будет действительно полезен для ваших зеленых любимцев. Доктор сельскохозяйственных наук Елена Маланкина из Российского Государственного аграрного университета рассказала несколько рецептов, передает eda.show.

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Настой из куркумы, имбиря и гвоздики для растений

Этот настой является универсальным средством от грибковых заболеваний, он отгоняет тлю, трипсов и паутинного клеща.

Вам понадобятся такие ингредиенты:

молотая куркума - ⅓ ст. л.;

молотый имбирь - ⅓ ст. л.;

гвоздика - ⅓ ст. л.;

вода - 150-200 мл.

Сухие ингредиенты смешать в емкости (лучше взять эмалированную кружку, так как некоторые ингредиенты могут покрасить посуду). Залить специи кипятком и дать остыть. Полученным настоем обработать растения.

Настой из специй для растений с базиликом и мятой

Для приготовления этого чудо-средства вам понадобится:

базилик - ⅓ ст. л.;

мята - ⅓ ст. л.;

чабер - ⅓ ст. л.;

вода - 150-200 мл.

Способ приготовления такой же, как и в предыдущем рецепте. Специи запарить кипятком, дать остыть и обработать растения.

Важно: Если в составе магазинных смесей специй есть соль, то их нельзя использовать для того, чтобы приготовить удобрение для цветов в домашних условиях. Ведь соль может навредить растениям.

Ранее Главред писал, что корица - это хорошее удобрение для комнатных цветов и растений в саду и огороде. Эта специя работает как естественный укоренитель, стимулирует рост, борется с вредителями и болезнями.

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