Маленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостиной

Перегородка в гостиной / instagram.com/dizain.interier

Мы всегда стремимся к лучшему и большему во всем, чего бы это не касалось. Особенно, если речь заходит о жилище.

Каждый хочет иметь побольше квадратных метров, чтобы у каждого домочадца была своя, отдельная зона, обусловленная комфортом и при этом сияла красотой.

Однако в нынешнее время площадь дома – не залог счастья. Все больше и больше людей целенаправленно стремится иметь не большую, а просто удобную квартиру. При этом у них получается сделать ее такой, чтобы каждому члену семьи и гостью было приятно в ней находиться.

Так, вот. Если вам не хватает отдельного места в квартире, но при этом располагаете просторной гостиной – выход есть.

Из этой комнаты можно сделать еще одну зону, причем, любую – будь-то спальня, детская или рабочий кабинет.

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Достаточно всего лишь ее разделить. Сделать это можно не с помощью стены, чтобы сохранить природный свет из окна, а с помощью перегородки.

А вот какой будет перегородка – элементом декора или мебели решать уже вам, так как на сегодняшний день существует ряд дизайнерских решений.

К примеру, перегородка может быть выполнена в виде различных полок – для книг, сувениров, фотографий, аксессуаров, гаджетов, зелени и прочего другого.

А может быть и как элемент декора – в виде винтажных узоров с просветами для поступления солнечных лучей из окна за ней, в виде вертикальных или горизонтальных планок, или "окон", разных геометрических фигур.

Касательно отделки, то самым лучшим вариантом будет дерево. Гипсокартонные перегородки подходят для создания винтажных узоров, но они более затратны, как по деньгам, так и по времени, ведь требуют множества материалов и специалиста.

Цвет отделки тоже может быть разным, в зависимости от интерьера. Однако сегодня уникальными считаются – белый "Аляска", черный "Венге", серый и темный дуб.

Эти цвета гармонизируют с любым дизайном и положительно влияют на психику человека, принося в нее гармонию и спокойствие.

Угадать цвет и узор перегородки можно с помощью штор на "заднем плане". Таким образом вы точно попадете в яблочко.

Решение может быть самым разнообразным, главное расположить перегородку от двери и сделать это с любовью к своему гнездышку.

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