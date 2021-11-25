Самые лучшие варианты для оформления прихожей: как сделать узкий коридор просторным и практичным

Прихожая может быть просторной / http://dizajninfo.ru/

Прихожая – это визитная карточка дома и его хозяев. Несмотря на то, что эта комната играет больше практичную роль нежели гостиная, где могут засидеться гости, на нее очень пристально обращают внимание. Поэтому, важно, чтобы вход в дом не испортил первого мнения о тех, кто в нем живут.

Очень часто прихожие маленькие, особенно в квартирах. И хозяйки попросту недоумевают, где поставить самые элементарные предметы мебели – шкаф, полку для обуви, вешалку.

Но с учетом сегодняшних дизайнерских решений, это не проблема.

Во-первых, вы можете заказать недорогой и оригинальный шкаф-купе любого необходимого вам размера. Сэкономить на деньгах и дальнейшей фантазии о декоре прихожей поможет зеркальный шкаф. Он прекрасно впишется в любой интерьер.

К тому же, решения с фотопечатью уходят в прошлое, а еще у вас вскоре может поменяться вкус и вы захотите изменить цвет прихожей. В таком случае это не будет проблемой.

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Еще одно преимущество зеркального шкафа-купе – вместительность и экономия пространства на зеркале. Ведь в прихожей оно сверхнеобходимо, а повесить его часто негде.

Шкаф лучше расположить по удобно вам стороне двери. Напротив это делать нежелательно, так как все входящие в дом, будут видеть, мягко говоря неэстетичную картину содержимого в нем (так как он может быть открытым, как раз во время прихода нескольких гостей). А еще эксперты говорят, что таким образом будет уходить вся положительная энергия из дома.

Во-вторых, сделать прихожую необычной и практичной поможет вешкалка-стойка. Ее можно расположить как в углу, так и посреди комнаты (главное, чтобы не мешала проходу). Но тут есть одно но. На такой предмет мебели не поместится много одежды. Поэтому дополнительные куртки, пальто и шубы придется хранить, к примеру, в шкафу в спальне.

Сейчас есть богатый выбор различных вешалок. Но лучше всего подойдет изящная мебель из дерева или ковки.

Идеи для коридора и прихожей / dizajninfo.ru

В третьих, в прихожей необходим пуф. Чтобы, войдя в дом, снять усталость с первой минуты, разуваться лучше сидя на удобном кресле.

Мини-пуф, мини-табуретка или лаконичное кресло прекрасно дополнят интерьер и поместятся даже в узком квартирном коридоре.

Подытоживая – цвета выбирайте светлые и натуральные. Они расслабляют и увеличивают пространство, а еще, конечно же, осветляют безоконную комнату.

Напольное покрытие – лучше всего кафель или дерево. Хотя сегодня есть широкий выбор качественного линолеума, а учитывая то, что комната маленькая, сильно затратно это не будет. В коридор все заходят в обуви, на которой может быть грязь и вода. Это испортит ламинат.

И никогда не отчаивайтесь, не сумев найти решение сразу – выход есть всегда. Главное – его искать.

Идеи для прихожей / dizajninfo.ru

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать необычную перегородку в гостиной.

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